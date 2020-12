Lo Chef dei Vip è il nisseno Francesco Bugiada

Porta sulle tavole dei vip la sua sicilianità: Francesco Bugiada, nisseno d’origine ma cittadino del mondo, ha 28 anni e già un’importante carriera alle spalle.

Ha frequentato la Scuola internazionale di cucina Alma di Colorno (Parma) formandosi nella XVII edizione del corso del Corso Superiore di Cucina Italiana sotto la guida del Rettore Gaultiero Marchesi, premier chef italiano. In sette anni, dopo quella formazione, sono cambiate tante cose. Non si è fermato neanche durante il lockdown, quando le ore le trascorreva a bordo dei yacht privati dei clienti business volando fra Europa e Medio Oriente.

Una macchia in questa vita da sogno è stata l’esplosione a Beirut lo scorso 4 agosto. Una tragedia che totalizzò oltre 200 vittime e 7000 feriti.

«Partirei dal quello che successe a Beirut con la bomba, dei pregi e dei difetti del mio lavoro. In primis stare lontano dalla famiglia – afferma Francesco- e dal proprio paese di origine non è facile. La Sicilia è una terra che si fa amare da chi non vi è nato, figuriamoci da chi vi ha le proprie radici. A Beirut pensavo di lasciarci la pelle ma per fortuna è andata bene, al di là del black out comunicativo con la famiglia che ha provocato un po’ di tensione».

Ma cos’è uno chef privato?

Non è mestiere troppo conosciuto in Italia, e differisce dallo chef a domicilio che lavora soltanto in occasione di eventi particolari. Ma attenzione: fa rima con lusso e benessere.

«Offro un servizio ai super ricchi. Lo chef privato – chiarisce il 28enne- è assunto direttamente a tempo pieno da una famiglia nobile. Viaggio parecchio e a 28 anni non è facile raggiungere determinati traguardi, come cucinare per Sir Elton John, Tom Ford e altre personalità in risalto».

«Il mio tipo di cucina è semplice ma non banale – racconta Francesco – tutto ha un perché nei miei piatti, l’evergreen è presente in ognuno di essi. Cerco di non stravolgere la tradizione bensì migliorarla. Dopo la scuola alberghiera, ho frequentato il corso superiore di cucina Italiana da Gualtiero Marchesi, poi ancora un anno a Parma ed un anno a Milano presso il ristorante “Al ficodindia” dove ero Head Chef. Subito dopo è stato il turno di Londra, dove ho lavorato un anno da Tozi restaurant, ristorante Italiano con influenze Venete e subito dopo ho ricevuto questa offerta di lavoro che mi ha immerso nel mondo dei VIP. Attualmente, infatti, mi trovo a Londra dove curo diverse famiglie e diversi eventi privati».

Aprirà un ristorante non appena sarà pronto: ma nel frattempo, il 2021, si apre già al meglio con una proposta di lavoro proveniente da una famiglia reale di un Lord inglese. Ma il nominativo è Top Secret.

E.G.