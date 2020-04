L’Italia verso la Fase 2, Conte: “Riaprire ora sarebbe irresponsabile”

Un piano dettagliato finalizzato a ripartire insieme, senza divisioni fra Regioni, e con cautela per non vanificare i sacrifici fatti fino ad ora. Così il premier Giuseppe Conte presenta la prossima “Fase 2” che l’Italia dovrà affrontare nell’ambito del contenimento del contagio da Covid-19.

«Riaprire ora sarebbe irresponsabile. Molti cittadini sono stanchi e vorrebbero un significativo allentamento delle misure” anti contagio “o, addirittura, la loro totale abolizione. Vi sono poi le esigenze delle imprese e delle attività commerciali di ripartire al più presto. Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Ma sarebbe irresponsabile. Farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme», scrive Conte in una lunga lettera sul proprio profilo Facebook.

“No alle divisioni”

«l governo prenderà decisioni sulla fase 2 nell’esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell’interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole. Non permetterò mai che si creino divisioni. Dobbiamo marciare uniti e mantenere alto lo spirito di comunità. È questa la nostra forza. In questa fase non possiamo permetterci di agire affidandoci all’improvvisazione. Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza. Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni».

«L’allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. Un programma serio, scientifico. Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare. L’allentamento porta con sé il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi. Dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli, in modo che il rischio del contagio risulti ‘tollerabilè soprattutto in considerazione della recettività delle nostre strutture ospedaliere»,conclude il presidente del Consiglio.

E.G.