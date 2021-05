Lipari non è più “Covid Free”: contagiata bimba di 5 anni. Positivi anche a Vulcano

Non è bastata la massiccia campagna di vaccinazioni portata avanti alla Regione Siciliana per parlare di isole Covid Free: scatta la quarantena per un classe nella scuola dell’infanzia a Pianoconte, borgata residenziale di Lipari, dopo il caso di positività di un bimba di cinque anni. Avviata già la sanificazione dei locali del plesso scolastico

Nei prossimi giorni, sia i bimbi che le maestre saranno sottoposti a tamponi. Non è un caso isolato a Lipari dove si riscontra la presenza di un altro positivo.

I numeri delle vaccinazioni, facevano ben sperare per tenere lontano il virus: parliamo di oltre settemila vaccinazioni nelle isole Comune di Lipari ed oltre tremila tra Salina, Malfa, Santa Marina e Leni. Ma altre sei persone risultano positive nella vicina isola di Vulcano.

L’incidenza resta comunque molto bassa e dunque non compromette l’avvio della stagione turistica.

E.G.