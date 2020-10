Limiti. Il limite come risorsa

Limiti. In questo periodo di incertezze e decreti i limiti posti stanno assomigliando sempre più ad un gabbia, ma in psicologia i limiti hanno un diverso significato.

Il limite in psicologia

Possiamo guardare i limiti da due punti di visti diversi oltre a qualcosa che non sappiamo fare o che non possiamo farlo.

Il primo possiamo “esercitare” il limite nei nostri confronti, ovvero, quando rispettiamo ciò che sentiamo rispetto ad una situazione.

Per esempio un trasferimento, solo noi sappiamo cosa è meglio per noi e da qui possiamo decidere se superare un limite e accettare la sfida consapevoli che ci dovremmo misurare con le nostre insicurezze ed incertezze, o dire di NO e scegliere di rispettare i nostri limiti, perché se ci sono ci sarà un motivo.

Il secondo, possiamo “esercitare” il limite nei confronti delle persone che conosciamo. Che sia una relazione amorosa o di amicizia possiamo decidere di porre dei limidi, i così detti “paletti” durante la relazione.

Questi paletti non servono solo, come nei film, a far funzionare il rapporto bensì ci aiutano a rispettare noi stessi, i nostri spazi e desideri; andare incontro o scendere a compromessi con l’altro fino ad un certo punto. Ponendoci un limite, possiamo anche decidere di chiudere un rapporto, rispettando noi stessi volendo più bene a noi che all’altro.

Quindi ponendoci al primo posto nella nostra vita sembra scontato, ma spesso facciamo in moda che la priorità sia qualcun altro, come se noi non valessimo abbastanza o semplicemente ci diamo per scontati.

Per questo conoscere i propri limiti, che si tratti di situazioni o persone, ci permette di sapere fino a che punto siamo disposti a fare, così possiamo anche decidere se superarli o meno. Insomma essere consapevoli del nostro limite è un punto di partenza.

Se vuoi ampliare l’argomento o hai delle domande seguici su Instagram @angelaiintelisano e @lurlo.