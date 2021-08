Lieve calo delle temperature in Sicilia ma occhio nel weekend

L’estate è agli sgoccioli ma al Sud la bella stagione e le alte temperature andranno avanti ancora per un po’.

Un generale calo delle temperature, a partire da lunedì 23 agosto abbraccerà il Sud e le due Isole Maggiori: il tempo si manterrà comunque ben soleggiato, in particolare sul resto del Sud, Sicilia e Sardegna, secondo le previsioni de IlMeteo.it



«In seguito, dopo un giovedì 26 più tranquillo per tutti, tra venerdì 27 e sabato 28 un nuovo impulso d’aria fresca dai quadranti nord-orientali tornerà ad elevare il rischio di qualche temporale, specie al Nord e ancora una volta sulla fascia adriatica, mentre sul resto del Paese continueremo a vivere uno scenario meteo più tranquillo ed asciutto, ma sempre gradevole sul fronte climatico».

«Le temperature, infatti, nonostante qualche alto e basso dovuto alla dinamicità atmosferica, continueranno a mantenersi più o meno vicine alla media climatologica del periodo, eccezion fatta per alcuni tratti del Sud, come in Sicilia e sulla Calabria dove continuerà a fare abbastanza caldo».

E.G.