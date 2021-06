Lidi tra Messina e le Eolie, quanto conta davvero il turismo?

Nei giorni precedenti vi abbiamo parlato dei lidi catanesi, siracusani e ragusani.

Continua il nostro approfondimento, la nostra piccola indagine sugli stabilimenti balnerari siciliani più alla moda e allo stesso tempo convenienti.

Oggi parliamo del litorale messinese, sempre trendy con Taormina e le sue isole Eolie.

Nonostante le nostre aspettative, i prezzi non sono per nulla alti e in realtà molti non sono ancora pronti ad affrontare la stagione. Molti stabilimenti sono chiusi, non rispondono, non hanno il prezziario 2021, o purtroppo tanti, tantissimi, non sanno nemmeno cosa significhi “postazione”.

Parliamo quindi dei pochi lidi preparati, qualcuno di più altri di meno.

Il Pirata a Giardini Naxos propone una postazione a partire dalla seconda fila per 620 euro al mese, 900 euro per la prima fila. Ma badate bene, non è possibile portare alimenti o bevande di nessun genere. Ci auguriamo siano almeno preparati a tutte le intolleranze o le esigenze dei clienti.

Il Caparena a Taormina non prevede abbonamenti stagionali o mensili. Potrete avere la vostra postazione per 20 euro al giorno per il mese di giugno e 30 per luglio e agosto.

Al Lido Capo Calavà una postazione costa 80 euro la settimana.

A Milazzo il lido Horizon inaugurerà la stagione il 5 giugno. Il prezzo stagionale per la postazione è di 750 euro.

A Lipari il Coral Beach una postazione dal 15 giugno al primo settembre in prima fila ha il costo di mille euro. Il lido dispone inoltre di giochi gonfiabili e piscinette per bambini.

Il più gentile, disponibile e simpatico di tutti è stato senz’altro il gestore del lido White Beach di Lipari. Non è previsto un abbonamento stagionale. Il prezzo di una postazione è di 20 euro al giorno per il mese di giugno, 25 per luglio e 30 per agosto. Per periodi più lunghi, il gestore verrà comunque incontro alle vostre esigenze (ci ha persino proposto un primo giorno totalmente gratuito e rilassante!). Oltre alla postazione potete usufruire delle docce, dei materassini, dei giornali e dei giochi acquatici.

Anche a Salina al lido Gharb nessun abbonamento stagionale. I prezzi sono sempre 25 euro per giugno, 30 per luglio e 35 agosto, ma questa volta i giornali li porterete da casa

A Stromboli il lido Ciro aprirà da metà giugno con un prezzo di 30 euro giornalieri.

Ne abbiamo contattati tanti altri. Purtroppo la maggior parte di loro non ha risposto o non era per nulla preparato.

Non resta che chiederci, quanto conta il turismo per Messina?