Lidi tra Siracusa-Ragusa, dove andare?

Tra Siracusa e Ragusa tanti gli stabilimenti balneari. Ma quali sono i lidi più modaioli e quanto costano?

Il primo week end in zona gialla per la Sicilia è appena terminato. In tanti hanno trascorso il loro tempo libero al mare.

In un articolo precedente, vi abbiamo fornito già diverse informazioni sulle aperture e sui prezzi degli stabilimenti balneari più alla moda del catanese.

Da non pochi anni però, le spiagge che attirano maggiormente turisti, e non solo, sono quelle della zona siracusa-ragusa.

Sono spiagge selvagge, radical chic, spesso segnalate tra le più belle e incontaminate grazie all’assegnazione della bandiera blu.

Su 10 località siciliane che quest’anno hanno infatti ottenuto il riconoscimento, ben quattro sono della zona del ragusano: Ispica, Ragusa, Pozzallo e la new entry del 2021 Modica.

Dopo una piccola ricerca abbiamo selezionato alcuni lidi.

I costi lido per lido

Ragusa

Il lido Calamanca a Marina di Ragusa propone il noleggio di due lettini e un ombrellone al prezzo di 600 euro mensili.

Il Lido Piper Torre di Mezzo a Santa Croce Camerina aprirà la sua stagione a metà giugno. Non esiste al momento un pacchetto mensile o stagionale. Il prezzo giornaliero per postazione oscilla tra i 20 e i 35 euro. É possibile inoltre noleggiare un gazebo per quattro persone con inclusi frutta e champagne al prezzo di 150 euro giornalieri.

A Scicli, la postazione del lido Pappafico ha un costo di 500 euro mensili circa.

Patapata a Sampieri dispone di postazioni a partire dalla sesta fila. Probabimente il più conveniente poichè offre due lettini e un ombrellone dal 15 di giugno al 15 di settembre al costo di 650 euro per l’intera giornata o di 450 euro per la mezza giornata.

Siracusa

Nel siracusano anche il lido Kukua Beach ha a disposizione postazioni a partire dalla sesta fila per 900 euro.

A Pachino Baiamuri, del catanese Gigi Tropea, aprirà questo venerdì. Due lettini, un ombrellone, wifi, docce, telo e servizio ristorazione in postazione al prezzo di 40 euro per il mese di giugno, 60 a luglio e 80 ad agosto.

Sempre a Pachino il lido Dune Beach non prevede abbonamenti stagionali, ma il noleggio di una postazione per 22 euro nel mese di giugno, 24 a luglio e 30 ad agosto.

Il lido Agua Beach a Noto non propone abbonamenti stagionali. Il prezzo della postazione per il mese di maggio va dai 30 ai 35 euro, per giugno e luglio tra i 40 e i 60 euro e per agosto tra i 55 e gli 80 euro. Per le prenotazioni di tre giorni consecutivi è inoltre obbligatoria una consumazione giornaliera di minimo 10 euro da pagare in anticipo.

A Portopalo di capo Passero il lido Scialai offre ombrellone, due lettini e doccia free per un prezzo che va dai 2150 euro ai 1600 in base alla fila disponibile. Con l’affitto stagionale inoltre riceverete in omaggio un set di coloratissimi teli mare.