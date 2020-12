Libri che parlano del mondo che conosco

Intorno ai 6 mesi i bambini cominciano ad essere attenti osservatori del mondo che li circonda e iniziano ad afferrare e manipolare gli oggetti, è quindi fondamentale a quest’epoca scegliere bene cosa proporre ai nostri bimbi sia in termini di materiali/gioco che in riferimento alle letture.

Chi mi segue, sa che oltre ai libri, amo scegliere determinate tipologie di gioco escludendo tutta la categoria di giocattoli plasticosi, multicolor e da suoni fastidiosi che inviano 1.500 informazioni di tipo diverso a dei poveri bambini che ancora devono capire come è fatto il mondo, ma questa è solo una breve parentesi, perché qui parleremo di libri e come scegliere quelli di qualità, anche se spesso giochi e libri hanno dei denominatori comuni.

Per capire facilmente che tipologia di libri possiamo proporre da piccolissimi, basta focalizzare l’attenzione su constatazioni obiettive: appena afferrano qualcosa portano tutto in bocca, non sono perfettamente in grado di voltare pagina da soli, non possono seguire storie immaginarie.

Ne conseguono quindi determinati parametri che un libro adatto alla loro età deve possedere:

cartonato , quindi con pagine robuste e abbastanza resistenti

, quindi con pagine robuste e abbastanza resistenti immagini reali o fotografiche

facile manipolazione

Libri che possono essere gestiti da “soli” con l’intervento dell’adulto

Tutti quei libri cartonati che il bimbo può sfogliare e manipolare serenamente con l’adulto accanto che spiega o racconta cosa succede in ogni pagina , così che possano associare le azioni alle parole.

È preferibile -non mi stancherò mai a dirlo- che le immagini riprendano oggetti di uso comune o azioni quotidiane in modo che il bimbo possa riconoscerle con sicurezza e porre un’attenzione maggiore rispetto a illustrazioni che non fanno parte della sua routine.

Dei libri che trovo meravigliosamente adatti a questo scopo sono i “Nowordbooks”, che, come dice lo stesso nome, non hanno parole ma solo immagini fotografiche. Ne esistono di tantissimi temi (cibo, mestieri, azioni quotidiane, stagioni, animali, giocattoli, ecc…).

In Italia solo da pochi anni l’editoria sta aprendo le porte a questo genere di libri fotografici, nonostante già nel 1982 Bruno Munari scrisse giocose rime e descrizioni sulle foto di Enzo Arnone dando vita al celebre libro fotografico “Ciccì Coccò” .

Tra i nuovi nati, la casa editrice “Il leone verde piccoli” nel 2017 ci ha regalato due tenerissimi libri creati dalla penna di Elisa Mazzoli e dalla macchina fotografica di Tatiana Gambetta:

Piccino, che racchiude immagini del bambino nei primissimi mesi di vita accompagnate da piccole frasi e suoni verbali.





Gioco il mondo, pensato per bimbi a partire da un anno ma non potevo non citarlo assieme al fratello maggiore. Qui le foto vogliono rappresentare la fase della scoperta





Assistiamo quindi al passaggio da bebè accudito dal genitore a bimbo che cammina e parte in esplorazione, muovendo i primi passi nel meraviglioso universo he lo circonda.

Quando si apre il cuore alla letteratura per l’infanzia, ci sono autori e libri per cui è inevitabile l’acquisto convulsivo di tutti i titoli. Elisa Mazzoli occupa un posto speciale nella nostra libreria, perché ha una sensibilità e un’attenzione verso l’infanzia , davvero singolare.

Tra i libri fotografici che non posso assolutamente dimenticare c’è “Piccole emozioni” (ed. Il castoro), in questo momento mia figlia me l’ha rubato proprio mentre cercavo il nome dell’illustratrice, ecco perché non posso dimenticarlo…è passato da Paolo a Vittoria, con la stessa intensità e passione.

In realtà non sono foto ma illustrazioni talmente veritiere da sembrare fotografie, la firma è di Sonia MariaLuce Possentini ( me l’ha ridato), lo abbiamo sempre preferito a “Facciamo le facce” di Gribaudo, perché sebben la sostanza sia la stessa, l’aspetto visivo cambia molto.

Piccole emozioni rispecchia la struttura tipica di un buon libro, sfondo bianco con testo che accompagna l’immagine della pagina accanto.

Vi mostro entrambi i libri che voi stessi possiate rendervi conto della differenza sostanziale che, almeno io , ho trovato tra questi due libri simili.

Ultimo punto fondamentale, affinché il bimbo possa ben manipolare un libro cartonato , è che abbia una struttura facilmente sfogliabile.

A tal proposito mi sento di precisare che la casa editrice “La Coccinella”, fondata nel 1977 da Loredana Farina, creò gli iconici “libri coi buchi” con dorso a spirale metallica, valido aiuto per mantenere ben aperte le pagine, purtroppo difficili da trovare ancora in commercio con questa struttura se non in qualche mercatino. Ne esistono altre serie sempre “La Coccinella”, ma sono dai 3 anni. Per il resto, di “libri coi buchi” La Coccinella sono pieni gli scaffali delle librerie.

Libri adatti alle prime letture ma gestite dall’adulto

Si possono proporre già dai sei mesi, vorrei includere tutti quei bellissimi albi che, per impaginazione e strutture non possono essere gestiti autonomamente dal bambino, ma che per contenuti e illustrazioni sono adatti all’età.

Partendo dall’evidenza che sonorità e rime divertono e catturano l’attenzione dei più piccoli, possiamo tuffarci nel vasto panorama di filastrocche e testi in rime. Parlando di filastrocche il collegamento a Gianni Rodari è doveroso, ma lascio ai genitori la scelta e la voglia di immergersi in questo enorme esperimento già da piccolissimi.

Ho trovato invece molto semplice e carina una serie edita da Gribaudo, con illustrazioni chiare e simpatiche.













Tra gli albi illustrati dedicati alla prima infanzia mi risulta impossibile non ricordare il pluripremiato “Dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini” di Mem Fox e illustrato in acquerello dalla poetica Helen Oxembury.

Le forze comunicative di questo libro sono molteplici, già il titolo dice tutto. Casa c’è di più dolce delle manine e dei piedini dei neonati? Un libro delicato in rima che affronta con grande semplicità il tema dell’uguaglianza degli esseri umani, diversi solo per collocazione geografica, ma fisicamente fatti tutti allo stesso modo “come tutti i bambini hanno dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini”.

Una coccola musicale e visiva imperdibile!





Concludo questo articolo dedicato ai libri da poter proporre a partire dai 6 mesi, invitandovi a coprire gli occhi con entrambe le mani… cosa vi viene in mente?

Be’ a me vien da dire “Cucù!”… e grazie a questo semplice gioco amatissimo dai bambini, nascono tantissimi libri che ricordano il semplice divertimento che crea questa azione.

Ecco a voi alcuni titoli interessanti.

La serie recentissima edita da Ippocampo, di Kaori Takahashi, con una struttura a fisarmonica orizzontale e verticale per poter creare infinite storie e illustrazioni dai toni accesi e solari.





Cucù! Di Hector Dexet (Ed. Lapis), un classico intramontabile tutto da gustare dal vivo





La serie di Ape junior “Dove sei signor….?”, con personaggi nascosti da morbide finestrelle in feltro.





















Per questa fascia di età le proposte commerciali sono moltissime, libri tattili, libri sonori, libri a cursore, ma ho voluto consigliarvi quelli che secondo la mia esperienza hanno suscitato maggiore interesse o che ritengo di qualità.

Una cosa dobbiamo tenere in mente quando siamo di fronte ad uno scaffale ricco di titoli e ci chiediamo “E ora? Cosa scelgo?”… I bimbi ci lanciano continui messaggi (amano usare oggetti di casa, amano guardare fotografie, giocare a cucù), se ci fermassimo un attimo ad osservare l’universo infantile, ci renderemmo conto che molti libri sono studiati da pedagogisti e psicologi che hanno uno sguardo attento verso l’infanzia, non basta chiamare un oggetto “libro per bambini” per definirlo tale, non basta dire “ gli compro i libri ma non ha interesse”… i bambini hanno bisogno di libri di qualità che catturino la loro attenzione e tutto l’amore di un genitore che lo accompagni in questo meraviglioso universo, perché nello stare insieme, vicini e abbracciati condividendo le prime parole e immagini nasce l’amore per la lettura.