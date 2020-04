L’Ibis di Acireale accoglie i pazienti Covid19 asintomatici

La riconversione è iniziata. A Catania all’Ibis styles hotel già da ieri sono arrivati alcuni pazienti che trascorreranno la quarantena in hotel. I primi ospiti positivi al Covid-19, ma asintomatici o guariti che non devono stare più in ospedale.

Per due settimane rimarranno nell’albergo di via Via Madonna delle Grazie – sulla strada statale, all’altezza del centro commerciale Il Ciclope.

Si tratta di pazienti guariti clinicamente da Covid-19 dimessi da ospedali di Catania, ma con tampone ancora positivo e per i quali è disposto un periodo di quarantena.

La struttura è la prima della provincia etnea ad essere attivata come “struttura collettiva di assistenza”.

Il servizio fa seguito a una convenzione fra l’Asp di Catania e l’Hotel Ibis style, che a regime potrebbe ospitare 66 pazienti. Il progetto prevede, oltre l’organizzazione sanitaria che consente di seguire il paziente sia sotto il profilo medico, psicologico, sociale, anche l’erogazione dei servizi alberghieri. I primi sei pazieni sono arrivati ieri e ne sono attesi altri per oggi.