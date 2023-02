Non si arresta l’avanzata sui social dell’ex suor Cristina, oggi Cristina Scuccia, che adesso apre un profilo anche su Tik Tok, dicendo «Ed eccomi qua!»

Dà il benvenuto a i suoi followers con il nome cristinascucciaofficial e spiega nel suo primo video, pubblicato e condiviso anche su Instagram, così come avevamo raccontato, che c’è stato un cambiamento nella sua vita ma è più carica di prima.

La vincitrice di The Voice, siciliana di Vittoria (in provincia di Ragusa), l’ex suor Cristina ha conquistato il grande pubblico partecipando e vincendo nel 2014 l’edizione di “The Voice of Italy“.

A novembre del 2022 è tornata sotto i riflettori per un’intervista rilasciata a “Verissimo” in cui ha spiegato la sua scelta di abbandonare il velo, svelando la nuova vita da cameriera in Spagna ma anche il suo prossimo progetto discografico, confermando il fatto che non rinuncia al suo sogno di far parte del mondo della musica.