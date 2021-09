Levante Ã¨ in dolce attesa, sui social: “io ti darÃ² il mondo”

#levantemamma, “quando verrai alla luce io ti darò il mondo.”

Sono queste le parole che ha usato Levante per annunciare al mondo di essere in dolce attesa.

Ieri Claudia Lagona, in arte Levante, cantante di origini profondamente radicate in Sicilia, nata a Caltagirone, ha rivelato al mondo di essere incinta.



Per arrivare dritta ai suoi fan Levante ha utilizzato i social, ha infatti pubblicato un post su instagram nel quale commento racconta il tour, l’estate e le emozioni vissute. Nel testo dulcis in fundo, si scopre solo alla fine la notizia della gravidanza.

Il futuro papà è Pietro Palumbo. Si tratta del primo figlio con il compagno, avvocato di professione, anche lui siciliano, con il quale intrattiene una relazione da due anni.

«Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri.

Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita.

Da lì che te ne pare della vita?

Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo.»

Nel post sopra riportato Levante vuole far trasparire dunque si tratti di una femminuccia? Chissà!

Non possiamo che porgere all’artista i più sentiti auguri! ♥