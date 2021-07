Les Italiens de l’Opéra, “Sicilian Tour 2021”

Da un’idea di Alessio Carbone, la piccola compagnia di danza Les Italiens de l’Opéra. La compagnia si esibirà al Teatro Verdura di Palermo e al Teatro Antico di Taormina.

Dopo il successo dello scorso agosto che è valso il riconoscimento del Taobuk Award nel 2020, Les Italiens de l’Opéra torna a esibirsi in Sicilia.

Per questo “Sicilian Tour 2021” la compagnia farà tappa il 1° agosto al Teatro Verdura di Palermo e il 4 al Teatro Antico di Taormina.

«Il Sicilian Tour 2021 – spiega Alessio Carbone – ha l’ambizione di raggiungere il più ampio numero di spettatori, proponendo di portare la danza internazionale in luoghi, normalmente non dotati di strutture teatrali stabili, rendendo fruibile insieme il patrimonio storico-culturale dell’Isola e la danza. Per tale ragione si è pensato a luoghi dove miscelare la danza, con i suoi processi creativi e le sue regole estetiche, in questo caso i teatri antichi.»

Tra i danzatori sul palco, per rimarcare il legame con la Sicilia, il ballerino palermitano Andrea Sarri.