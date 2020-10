Send an email

Le reti fantasma trappole mortali per i pesci: la campagna della Guardia Costiera

Le reti fantasma rappresentano una vera e propria emergenza ambientale. Non solo perché disperdono nell’habitat marino le micro-particelle sintetiche delle quali sono composte. Ma anche perché costituiscono dei vere e proprie “trappole mortali” nelle quali rimangono intrappolati molti pesci, anche di specie ittiche protette. Senza considerare, poi, il pericolo concreto che le stesse rappresentano per la sicurezza dei sub.

A testimonianza del costante e continuo impegno dei nuclei subacquei del Corpo, la campagna ambientale per la rimozione delle “Reti Fantasma” dai fondali dei nostri mari. Una campagna, tuttora in corso, che la Guardia Costierasvolge su mandato del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, presentata nel luglio del 2019 a Fiumicino alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino.

E.G.