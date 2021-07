Le fiamme consumano Catania: 70 roghi tra città e provincia -VIDEO

Un’ondata di calore che ha concretizzato anche a Catania l’incubo incendi che da giorni sta vivendo tutta la Sicilia.

Le fiamme avvolgono varie zone della città: oltre 30 richieste d’intervento a Catania dove la situazione più delicata è in contrada fossa della creta e via Palermo dove sono presenti diverse auto delle Forze dell’Ordine impegnate nell’evacuazione dei residenti e numerose squadre dei Vigili del Fuoco. Il traffico è al momento bloccato per precauzione sull’asse dei servizi a causa dell’alta e densa nube di fumo.

Altri 15 incendi di sterpaglie, invece, nella zona fra Paternò, Ragalna e Biancavilla mentre 14 nel calatino e 6 richieste nel territorio fra Acireale e Giarre.

E.G.