Le candelore oggi dove sono. 24 gennaio 2020

Cominciano ad entrare nel vivo i festeggiamenti agatini con le candelore in festa in giro per le vie di Catania.

(per saperne di più sulla soria dei cerei vedi articolo Candelore a Sant’Agata d’agosto)

Oggi prima uscita ufficiale per il cereo Ortofrutticolo e per il cereo dei Mastri artigiani.

Il programma

Cereo Pescivendoli

ore 17.00

festeggiamenti presso casa del pesce “pescheria Italia viale Mario Rapisardi. Al termine il Cereo sarà trasportato al MAAS per sostare

ore 10.00

uscita ufficiale dalla Chiesa Santa Caterina in via Umberto. Il cereo si recherà in via Aquicella 32

ore 17.00

inizio festeggiamenti si dirigerà in via Gismondo 29 e proseguirà per via Fratelli D’Antoni 72 per sostare

Cereo Macellai

ore 9.00

festeggiamenti presso la gastronomia La Piramide di via Ammiraglio Caracciolo

ore 11.00

festeggiamenti presso il girrarosto di Mario Stramondo in via Palermo

ore 17.00

festeggiamentipresso il Centro Colori di via della Concordia in collaborazione al Cereo Mastri Artigiani a seguire si dirigerà in via Vittorio Emanuele presso il panificio Bruno per sostare

Cereo Mastri Artigiani

ore 16.30 uscita ufficiale dalla Parrocchia Maria SS Assunta il cereo si dirigerà in via della Concordia al Centro Colori per i festeggiamenti in collaborazione con il Cereo dei Macellai

F.F.