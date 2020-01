Lavori di manutenzione “straordinaria” in via Maddem e in via Basile

Ritorna la luce in via Maddem dopo l’intervento del presidente della I Municipalità Paolo Fasanaro. A causa di un guasto elettrico, infatti, la via era rimasta completamente al buio causando le lamentele dei residenti.

Ma non è finita qua. Nello stesso giorno, si è proceduto con la pulizia di via Basile che fino a stamattina versava in condizioni di assoluto degrado e sporcizia. La strada si presentava ai cittadini piena di fogliame, spazzatura e persino materassi in disuso.

«Oggi -dichiara Paolo Fasanaro- sono riuscito grazie al contributo dei rispettivi uffici responsabili a ripristinare l’illuminazione in via Maddem che da giorni a causa di un guasto era rimasta al buio. Ma anche a ripulire via Basile che da mesi non veniva spazzata. Non sono solito fare proclami per queste situazioni, in quanto mi auguro sempre che la pulizia delle strade debba e possa essere fatta quotidianamente senza dover ricorrere ad interventi straordinari».

E.G.