Il 24 marzo alle ore 19, l’attore e regista Ninni Bruschetta sarà ospite di una delle anteprime del Catania Book Festival, che si terrà nella sala E1 delle Ciminiere (Viale Africa 12, Catania).

L’attore messinese ènimpegnato al Teatro Stabile di Catania con la regia e l’interpretazione di “Il mare colore del vino”, (tratto dal celebre racconto di Leonardo Sciascia) progetto che nasce da un’idea della direzione artistica dello Stabile di Catania: mettere in scena un racconto senza adattare il testo al teatro. Così, capovolgendo il senso, il racconto di Leonardo Sciascia diventerà teatro portando con sé i contenuti, il linguaggio e l’atmosfera del racconto stesso.

È inoltre noto al grande pubblico per l’interpretazione di Duccio Patanè nella serie televisiva “Boris”, così come per molti importanti lavori cinematografici.

Il Catania Book Festival, la Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, si terrà dal prossimo 5 al 7 maggio 2023 e porterà autori, autrici, editori, artisti e grandi interpreti per una tre giorni ricca di momenti di approfondimento, workshop e pane e molto altro.

«Non smettere mai di leggere suona come un monito – racconta Simone Dei Pieri- ma è soprattutto un invito a trovare un rimedio sicuro alla stupidità e a chi vorrebbe negarci la libertà di pensare con la nostra testa. Siamo felici che Ninni Bruschetta, che fa della centralità della parola il cardine del suo lavoro, anche quando è in veste di sceneggiatore, dedichi il suo tempo al Catania Book Festival. Sarà un incontro prezioso per i suoi fan e per tutti coloro che amano leggere».