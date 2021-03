Lascia in auto i due figli di 2 e 4 anni sotto il sole: denunciato il padre

Doveva stipulare il nuovo contratto con la campagna telefonica: così ha chiuso in auto i due figli di due e quattro per recarsi in negozio.

Per il padre, un 36enne, catanese scatta così la denuncia di abbandono di minore. I piccoli, in auto, sotto il sole cocente hanno attirato l’attenzione dei passanti tra urla e pianti disperati. I cittadini hanno così segnalato l’accaduto ai poliziotti che -malgrado l’auto fosse chiusa a chiave- hanno approfittato del finestrino appena abbassato per sbloccare la sicura.

“Liberati”, i bimbi si sono recati in compagnia dei militari in Commissariato. Poco dopo è arrivato anche il padre, rintracciato dagli agenti, al quale dopo la denuncia sono stati riaffidati i bambini.

