L’Ars respinge la mozione di censura contro Ruggero Razza

L’Assemblea siciliana ha respinto la mozione di censura, firmata dalle opposizioni di centrosinistra, all’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Contrari ben 36 deputati, mentre 25 hanno espresso voto favorevole.

Secondo molti, la seconda ondata di contagi ha trovato una Sicilia inadeguata. Senza dimenticare lo scandalo provocato dall’audio di Mario La Rocca, che contestava un conteggio fallace dei posti in terapia intensiva, decisivi per affrontare la pandemia e determinare la situazione dell’Isola.

«Non è vero che la Sicilia non ha lavorato in estate – ha detto Razza prima del voto – Il piano di rafforzamento delle terapie intensive è di maggio, porta la rete a 720 posti letto. Questo parametro e la rete è stata approvata il 22 luglio dal ministero della Salute».

«Il rapporto col ministro Speranza è stato costante e sempre leale. In Sicilia – ha sostenuto l’assessore – tutti hanno avuto assistenza, nessuno è andato altrove per essere curato. In Francia e persino in Svizzera, si è proceduto con il trasferimento dei pazienti in altri Paesi. Molto facile puntare l’indice su cui lavora. Il confronto è politico, io non mi sento un imputato».

