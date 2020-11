“L’amore è un’altra cosa” stop alla violenza sulle donne

Domani, 25 novembre, monumenti illuminati, a Catania, per la giornata contro la violenza sulle donne. Diverse le iniziative nella provincia etnea per sensibilizzare i cittadini sul tema.

L’amministrazione comunale in sinergia con l’Assessorato alle Pari Opportunità, retto da Barbara Mirabella, promuove una serie di azioni al fine di sponsorizzare una corretta cultura della relazione uomo-donna in ogni età. Nella serata del 25 novembre il Palazzo degli Elefanti e la fontana di Piazza Giovanni XXIII, raffigurante il “Ratto di Proserpina”, si illumineranno di rosso. “Purtroppo quest’anno anche la data del 25 novembre è condizionata dalle restrizioni dovute alla pandemia” sottolinea Barbara Mirabella, assessora per le Pari opportunità. “Tuttavia la città di Catania ha voluto dimostrare la forza della rete, aggregata dall’Assessorato alle pari opportunità, con una serie di iniziative anche simboliche, ma comunque di grande efficacia comunicativa. Secondo un rapporto dell’Onu, la quarantena forzata ha causato un aumento degli abusi sulle persone più vulnerabili, compresi i minori. Per questo- conclude Mirabella- cerchiamo di tenere sveglia la coscienza collettiva”.

L’invito è quello di condividere la campagna del comune di Catania “L’amore è un’altra storia”, pubblicando foto, video e completando la frase con il proprio messaggio personale contro la violenza, utilizzando gli hashtag: #lamoreèunaltrastoria #cataniaperledonne

Cgil: la Camera del Lavoro si colora di Rosso

Nel pomeriggio del 25 novembre, sino all’indomani, la Camera del lavoro di Catania sarà illuminata di rosso. In esposizione anche uno striscione elaborato da donne e uomini della Cgil di Catania.

Il sindacato di via Crociferi, però, non si limiterà alla sola azione simbolica. La Cgil, infatti, elabora un protocollo per il contrasto alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro. “Il protocollo stilato dalla Cgil prevede che le aziende si impegnino ad attivare sia azioni propedeutiche che in itinere”, informa Giacomo Rota, segretario generale della Camera del Lavoro di Catania. “Prima di tutto non dovranno tollerare alcun comportamento assimilabile alle molestie sessuali e dovranno controllare che ogni lavoratore e lavoratrice sia trattato in modo corretto e rispettoso da parte dei superiori, dei colleghi e dei clienti”.

“È necessaria una sburocratizzazione dell’iter legislativo sui sostegni economici per gli orfani di femminicidio. Inoltre, a fronte dei 104 omicidi in ambito familiare riportati dall’ultimo dossier del Viminale, sono state ben 27 le donne uccise con armi regolarmente detenute. Ribadiamo il nostro “no” alla spropositata produzione e vendita di armi e il conseguente rilascio fin troppo agevole del porto d’armi”, sottolinea Angela Battista, responsabile del Dipartimento Politiche di Genere della Cgil di Catania.

“Violenza di genere taciuta e silente”

“Ma c’è una violenza di genere, ancora più taciuta e silente”, afferma Margherita Patti, la segretaria responsabile delle politiche di genere dello SpiCgil di Catania. “Trovo grave che ad oggi non esistano statistiche nazionali sulla violenza contro le donne anziane che indaghino la fascia di età sopra i 70 anni. È qui infatti che si ferma l’Istat. La metà dei caregiver ammette di avere operato forme di abuso, nelle gradazioni che vanno dall’alzare la voce a forme più gravi di violenza, mentre pochissime sono le anziane capaci di denunciare gli abusi”.

“Le violenze avvengono quasi sempre in silenzio per evitare ‘scandali’- continua Patti- si ritiene infatti che il “sommerso” di casi che non vengono riferiti o denunciati sia almeno quattro volte più ampio. Purtroppo, non mancano neppure i casi di omicidio a danno delle donne over 65, e sono ben 150 ogni anno. Essere donna aumenta enormemente la vulnerabilità a episodi di violenza: il 65% degli anziani vittime di abusi è infatti una donna, e spesso si tratta di persone con più di 75 anni. È necessario costituire subito tavoli istituzionali che focalizzino la tematica”.

Acireale, consegna dello “Scialle di Galatea” per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Ad Acireale, alle ore 11:00, presso la sala “Galatea” del Palazzo di Città, avrà luogo la consegna dello “Scialle di Galatea” alla presidente del Consiglio comunale, Dott.ssa Sonia Abbotto, confezionato dalle abili mani di Rosa Maria Garozzo e Liliana Di Re. La cerimonia, che si terrà nel rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica, in atto, si inquadra nell’ambito delle manifestazioni riferibili alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Molti i rappresentanti istituzionali del comprensorio acese, che interverranno, in questa occasione.

Sinalp Sicilia, programma per l’integrazione e la dignità delle donne nel lavoro

“Per difendere il diritto alla parità delle donne nella nostra società, il SINALP promuove un importante programma di vera integrazione attraverso corsi, convegni, dibattiti e formazione continua, anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni di volontariato, per trasformare l’ambiente di lavoro in un luogo sicuro e rispettoso della dignità non solo delle donne ma di tutte le persone che in esso operano”

G.G.