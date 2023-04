2. Assunzione per via sia orale che cosmetica

La vitamina C che si assume per via orale (arance, arance, limoni e mandarini, ma anche fragole, ananas, broccoli, pomodori e spinaci e sotto forma di integratori) può essere dispersa per aiutare tutte le funzioni corporee. Ecco perché occorre usare questo ingrediente anche per via topica durante la routine skincare. Per una pelle ringiovanita e senza imperfezioni è importante inserire nella propria routine sieri e creme alla Vitamina C che possano creare uno scudo sulla pelle, assicurando luminosità e giovinezza (quasi) eterna.

3. I benefici della Vitamina C durante la notte

La vitamina C funziona meglio quando dormiamo durante la notte, poiché la luce solare può interrompere o frenare il suo meccanismo benefici. Bisognerebbe aggiungere più sleep mask o sieri notturni nella beauty routine.

4. Integrazione quotidiana per vedere miglioramenti

Non è possibile assumere questa vitamina una volta alla settimana e aspettarsi che abbia i risultati che ci siamo detti. Occorre prenderla ogni giorno per vedere gli effetti, in tutti i sensi. L’integrazione della vitamina C con l’acido ferulico o con la vitamina E può aumentare l’efficacia degli effetti nutrienti sulla pelle.

5. Combatte i brufoli e aiuta il metabolismo dei grassi

Le proprietà antiossidanti della Vitamina C sono formidabili anche per le pelli impure. Grazie alla sua azione rigenerante, infatti, permette alla pelle di reagire contro l’infiammazione. La Vitamina C, però, è particolarmente efficace nel migliorare l’aspetto della pelle dopo la fase più acuta del brufolo.

La vitamina C inoltre, è necessaria per il corretto metabolismo dei grassi consentendo al corpo fondamentalmente di utilizzare il grasso come combustibile invece di localizzarsi dove non vorremmo. È stato anche dimostrato che la vitamina C può aiutare a perdere un po’ di peso, questo avviene solo per un periodo di tempo derivante dalla sua assunzione costante.