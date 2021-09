La Top 10 degli sport bruciagrassi

Settembre è il periodo in cui si ricomincia con lo sport.

Dopo un’estate trascorsa rilassati al sole, tra un aperitivo, un evento e buon cibo, con l’arrivo di settembre si ricomincia con i buoni propositi. “Da lunedì inizio la dieta, da lunedì mi iscrivo in palestra.” Queste sono sicuramente le frasi più sentite nel mese di settembre.

Ma cosa vogliamo veramente? Dimagrire, tonificare, mantenere la nostra forma fisica?

Una volta stabilito l’obiettivo da raggiungere, dovremmo essere in grado di scegliere l’attività fisica più adatta a noi. Se l’obiettivo da raggiungere è la perdita di peso, ci siamo mai chiesti quali sono gli sport che permettono di bruciare più calorie?

Alcuni sport sono ottimi alleati di una corretta dieta dimagrante. Abbiamo creato una nostra Top Ten con gli sport del momento che sembrano garantire ottimi risultati in termini di perdita di calorie in poco tempo.

1. Scii di fondo

Una volta abbandonati costume, creme solari, lettino e ombrellone, possiamo indossare guanti, sciarpa, cappello e tuta da neve. Con lo scii di fondo, non solo possiamo praticare uno sport all’aperto immersi nella natura, ma sollecitiamo tutti i muscoli. Inoltre le basse temperature invernali della montagna stimolano il corpo a bruciare più calorie per riscaldarsi.

Un’ora fino a più di 1000 calorie.

2. Pole Dance

Tra le ultime tendenze di questi anni, la Pole Dance, una disciplina che nasce dall’unione tra danza classica e ginnastica artistica con l’uso della pertica. Si tratta di un’attività che garantisce tantissimi benefici: tonificazione, coordinazione, miglioramento della postura. Non per ultimo con la Pole Dance si perdono molte calorie.

In un’ora tra le 500 e le 600 calorie.

3. Crossfit

Si tratta di un workout ad alta intensità e per questo è uno sport non adatto a tutti. Gli esercizi prevedono l’utilizzo di manubri, pesi, bilancieri, kettlebell. Alcune sedute intensive di crossfit possono durare anche solo 15 minuti.

Tra le 400 e le 700 calorie in un’ora.

4. Cycling

E’ un’attività che è possibile praticare tutto l’anno all’aperto con la propria bici o in palestra con un corso di spinning. Migliora la capacità respiratoria e cardiaca.

Tra le 500 e le 800 calorie in un’ora.

5. Squash

Per gli amanti del tennis, ma non solo. Noto per le sue capacità antistress, anche per questo viene praticato spesso come attività post ufficio. Migliora l’elasticità dei muscoli e sviluppa i riflessi.

Tra le 800 e le 900 calorie in un’ora.

6. SUP (Stand Up Paddle)

Molto praticato durante l’estate, ma non solo. Tra il surf e la canoa richiede buon equilibrio e concentrazione. Con una tavola e una pagaia, questo sport migliora la muscolatura di braccia, addome e gambe.

Tra le 400 e le 700 calorie in un’ora.

7. Paddle

Per il Sud Italia forse potrebbe essere ribattezzato come “lo sport post lockdown”. E’ infatti da un’anno e mezzo/due anni che questo sport ha preso sempre più piede con l’apertura di tantissimi campi. Può essere praticato in due o in quattro in un campo da 20×10 metri circondato da vetrate e reti.

Tra le 500 e le 700 calorie in un’ora.

8. Boxe

Anche questo è uno sport antistress che garantisce un aumento della forza. E’ uno sport completo che migliora la muscolatura di gambe, addome e braccia. Un’ottimo sfogo che permette di bruciare in un’ora fino a 900 calorie.

9.Nuoto

Allunga la muscolatura, snellisce la silhouette. Adatto anche alle donne in gravidanza e a chi soffre di osteoporosi.

Tra le 500 e le 700 calorie in un’ora.

10. Arrampicata

Uno sport, ma anche un percorso spirituale, psicologico che spinge al superamento dei propri limiti, delle proprie paure. Sviluppa forza e resistenza.

Tra le 500 e le 700 calorie in un’ora.