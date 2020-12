La tavola del Natale, tra pizzi e ceramiche

Il Natale è festa, opulenza, ricchezza. Oro, decori, pizzi e porcellane. Nonostante le restrizioni c’è chi non rinuncia alla bellezza della tavola, alla sua magnificenza nei giorni di festa, perché il Natale va festeggiato e va ricordato.

Abbiamo intervistato Angelo Garini, architetto e designer, il quale ha immaginato di realizzare una cena intima in un chiostro speciale, in una splendida villa mediterranea affacciata sul mare. Casa della Terre Forti, è il luogo perfetto per costruire il sogno.

Pizzi antichi e pregiati si mescolano a ceramiche di Caltagirone e dettagli dorati.

Candele accese, agrumi freschi e profumati.

Tutti i sensi vengono coinvolti. Alberelli realizzati a mano, portano un senso di allegria ad una tavola intima e preziosa.

Sfere realizzate a mano con tessuti di Damasco e passamanerie, saranno il ricordo personale da conservare. Ed il camino acceso, attorno al quale ritrovarsi per scambiarsi i doni.

I canti natalizi e le chiacchiere allegre. Le restrizioni ci impongono un comportamento responsabile nei confronti degli altri e nel rispetto di noi stessi. Ciò però non ci impedisce di scegliere di vivere questi momenti circondati dalla bellezza.



Una bellezza che potrà farci sentire felici.