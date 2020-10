La star cinese Hui He sul palco del Bellini Festival

La dodicesima edizione del Bellini Festival, diretto dal regista e scenografo Enrico Castiglione e promosso dalla Fondazione Festival Belliniano e dal portale musicalia.tv, riconosciuta manifestazione a rilevanza turistica dalla Regione Siciliana/Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, prosegue il 15 Ottobre alle ore 20.00 con il debutto di HUI HE, star di prima grandezza del firmamento internazionale, protagonista abituale su tutti i più prestigiosi palcoscenici internazionali, dal Teatro alla Scala all’Opéra de Paris, dall’Arena di Verona fino al Metropolitan di New York, dove lo scorso novembre 2019 è stata protagonista della Madama Butterfly accanto a Placido Domingo.

Il soprano cinese, uno dei più celebri ed amati dello star system internazionale della lirica, debutterà nella città di Catania con uno speciale recital intitolato “Malinconia”. Il Concerto avrà luogo nella suggestiva cornice della Badia di Sant’Agata, gioiello della città di Catania, opera dell’architetto Giovanni Battista Vaccarini. Ad accompagnare il soprano la pianista Anna Maria Calì.

Il programma

Il programma del Concerto vedrà Hui He non solo cantare per la prima volta a Catania, ma anche debuttare nel repertorio belliniano, mai affrontato prima d’ora. La cantante eseguirà due pagine di straordinaria bellezza del repertorio cameristico del cigno catanese: “Malinconia, ninfa gentile” e “Per pietà, bell’idol mio”.

Successivamente sfileranno per il pubblico catanese tutti i grandi personaggi che l’hanno resa tra le più apprezzate interpreti della sua generazione, tra cui Tosca, Madama Butterfly, La Gioconda, Maddalena di Coigny in Andrea Chènier. Ma anche personaggi debuttati recentemente con grandissimo successo di pubblico e critica nei maggiori teatri del mondo, come Turandot e Adriana Lecouvreur.

“Emozionata di cantare a Catania per la prima volta”

In occasione del debutto catanese e belliniano Hui He racconta: “Sono emozionata di cantare per la prima volta a Catania, la città di Bellini, e di affrontare per la prima volta qui la sua musica. Catania è una città meravigliosa, ricca di perle artistiche e di cultura. Bellini è un compositore nuovo per me, che mi sta insegnando moltissimo e mi aiuta anche nel mio continuo impegno nel perfezionarmi tecnicamente. Per questo sono onorata e felice dell’invito del Maestro Enrico Castiglione, che ho già conosciuto cinque anni fa come grande regista della Tosca ad Hong Kong. A lui va anche il merito di aver fatto scoprire ed amare la musica di Bellini in Cina, dove non era per nulla conosciuto. E dove le sue opere mai rappresentate tranne la Norma che proprio Castiglione ha rappresentato a Shenzhen per la prima volta nel 2012, destando grande ammirazione ed entusiasmo».

«Bellini -conclude il soprano cinese-è il maestro del legato e dell’espressione belcantista. Richiede un’attenzione quasi maniacale al suono e all’accento. Spero presto di affrontare sul palcoscenico Norma, un ruolo monumentale che ogni soprano sogna».

Dopo questo impegno catanese Hui He sarà a Bologna per una masterclass dedicata alle voci drammatiche. Poi volerà a Bilbao per il suo atteso debutto nelle vesti della rara Alzira di Verdi.

Bellini Festival, fondato nel 2009 si concluderà al Duomo di Catania il 3 Novembre alle ore 20 con il tradizionale Concerto per il 219° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

E.G.