La siciliana Giusi Battaglia torna su Food Network con “Giusina in cucina”

Giusi Battaglia porta le tradizioni culinarie della Sicilia sugli schermi di Food Network con il format “Giusina in cucina”.

Le nuove puntate -in onda sul canale 33 del digitale terrestre- guideranno i telespettatori in un viaggio sensoriale tra i sapori dell’Isola. Giornalista, Giusi Battaglia ha fatto della cucina, una delle sue più grandi passioni, un lavoro a tempo pieno che le ha permesso di diventare uno dei volti più amati di Food Network: «Dal cinema all’editoria, dal food all’entertainement, dalla musica al teatro, sempre con la passione e la dedizione che accompagna la mia quotidianità. Senza mai perdere il sorriso», ha dichiarato in un’intervista a Style24.

“Giusina in cucina- La Sicilia a tavola”

In questa nuova stagione da 10 puntate, Giusi Battaglia sulla scia delle ricette di famiglia proporrà da famosi piatti della tradizione siciliana fino a piccole bontà dei centri meno conosciuti.

Ogni puntata avrà un tema ben preciso: si inizia sabato 6 marzo con le ricette dell’Isola realizzate come “riciclo”. Dunque via con il gateau di ragù (la ricetta svuotafrigo per eccellenza), torta salata di verdura e besciamella e una cassata realizzata con gli avanzi di panettone.

E.G.