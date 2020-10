Send an email

La Sicilia verso una nuova ordinanza: didattica a distanza per le superiori e chiusura locali alle 23

Sono quattro i punti fondamentali su cui si basa la nuova ordinanza “work in progress” della Regione Siciliana. Secondo quanto trapelato dopo la riunione della giunta regionale avvenuta ieri sera, infatti, i locali potrebbero gettare giù la saracinesca intorno alle 23:00 e gli studenti frequentanti il liceo riprendere con la didattica a distanza.

Ma non solo: i posti sugli autobus saranno tagliati del 50%, e potremmo vedere l’Esercito scendere in campo qualora fosse necessario allestire ospedali da campo.

Una stretta necessaria per scongiurare l’ipotesi di un nuovo lockdown come quello di marzo, che tiene conto dell’aumento esponenziale dei contagi da Covid19 di giorno in giorno. Solo ieri, infatti, il bollettino del Ministero della Salute segnalava ben 796 nuovi positivi 24 ore.

E.G.