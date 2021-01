La Sicilia sfiora le 18mila vaccinazioni: al Garibaldi di Catania già esaurite le dosi

La Sicilia galoppa. Dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid, sono state somministrate ben 18mila dosi di vaccino Pfizer.

Un successo per l’Isola, e un passo in avanti per sconfiggere il Coronavirus.

Un altro importante risultato è stato ottenuto dall’Azienda Garibaldi di Catania, che grazie alla massiccia adesione da parte del personale attivo nei due ospedali, ha già esaurito la scorta di vaccini arrivata il 31 dicembre scorso.

Complessivamente, dunque, sono stati somministrati ben 1170 vaccini: soltanto ieri, si sono vaccinati quasi 500 operatori sanitari tra medici ed infermieri.

«Gli operatori sanitari del Garibaldi – ha detto il direttore generale del Garibaldi, Fabrizio De Nicola – hanno dato prova di grande sensibilità e di altruismo, dimostrando di aver compreso il vero significato di questa vaccinazione. Hanno messo in sicurezza non soltanto loro, ma anche tutti i pazienti e i loro stessi familiari».

Ma al Garibaldi non si perde tempo: il secondo carico di dosi è già arrivato.

E.G.