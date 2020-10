La Sicilia sfiora i 200 positivi nel giro di 24h, +51 a Catania

Send an email

Contagi da Covid-19 alle stelle in Sicilia. 198, infatti, i nuovi casi di positività registrati nel ultime 24 ore. Salgono, quindi, a 3.448 gli attuali positivi mentre 368 sono gli ospedalizzati. 28 si trovano in terapia intensiva, invece, 3.052 in regime di isolamento domiciliare. Si segnala, anche, un decesso, mentre i guariti, nell’ultima giornata, sono 107. Palermo detiene il numero più cospicuo di contagi con 72 nuovi casi, seguita subito da Catania con +51 e dai +28 di Trapani. 15 i nuovi positivi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali sono migranti), 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina.

