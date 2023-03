La scrittrice siciliana Elisa Aloisi conquista il gradino più alto del podio di “A Caccia di Storie” al “Bologna Children’s Book Fair”.

Si tratta di un progetto dedicato agli autori esordienti e ai futuri talenti delle storie per bambini e ragazzi, giunta al quinto anno consecutivo.

Sono selezionati 10 giovani talenti che prendono parte a seminari intensivi, workshop, prove pratiche e approfondimenti pensati come momenti di ricerca e costruzione di buone storie, oltre che occasioni formative e di approfondimento.

Docenze e formazione sono curati da alcuni dei più importanti autori italiani e stranieri, editor e agenti. La scrittrice catanese, originaria di Lentini, nel 2021 aveva già vinto il premio Tedeschi e pubblicato il suo romanzo “Il canto della falena” nel Giallo Mondadori.

“Scrivere un romanzo per ragazzi era un altro sogno che oggi si è realizzata- racconta Elisa Aloisio -. Le storie che ho amato di più sono quelle che ho letto da bambina e ancora oggi sul mio comodino non mancano mai i romanzi per ragazzi. A volte la sera mi basta leggerne qualche pagina per addormentarmi serena”.

Come e quando è nata questa passione? “Quella di raccontare storie è una passione che ho fin da bambina. La scrittura è arrivata dopo, da adulta. Tutto è iniziato per gioco, era il luglio del 2017 e mi trovavo in un bosco dell’Etna con i miei cani. Mi sono seduta ai piedi di un pino per prendere fiato, ho tirato fuori dallo zaino un quadernino e ho iniziato a scrivere il mio primo capitolo. Da allora non ho più smesso di scrivere”.

Il progetto è ideato da da Lucca Comics & Games e Book on a Tree, con la collaborazione di Il Battello a Vapore e Amref Health Africa – Italia.

Presenti Silvia Ceccarelli, Event Manager di Lucca Comics & Games, Barbara Gozzi, Senior editor e partner di Book on a Tree, Alessandro Gelso, Responsabile Editoriale Il Battello a Vapore e Guglielmo Micucci (con intervento a distanza), Direttore di Amref Health Africa in Italia. Il libro di Elisa, il cui nome non può essere svelato, sarà lanciato ufficialmente nei prossimi mesi, edito da Battello a Vapore di Mondadori.