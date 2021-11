La ricotta al forno siciliana premiata al World Cheese Awards

Un’azienda siciliana tra le eccellenze premiate al World Cheese Awards, la competizione più importante al mondo dedicata ai formaggi che si è svolta ad Oviedo, in Spagna.

Una giuria formata da 250 esperti tra venditori di formaggi, chef, sommelier che hanno valutato più di 4mila formaggi hanno premiato il gusto della ricotta al forno siciliana del caseificio Centro Form, originario di Aidone nell’ennese, sia nella versione più classifica che nella versione alle erbe di Provenza.

«Un ottimo riscontro, non ci speravamo eppure abbiamo vinto la medaglia d’argento per la ricotta al forno siciliana e la medaglia di bronzo per la ricotta al forno siciliana con erbe di Provenza, nota per la sua freschezza», commenta così la vittoria Gaetano Caruso di Centro Form. L’azienda, si tramanda un’attività fatta di passione ed esperienza da più di 100 anni: l’obiettivo è coniugare l’antica tradizione casearia con le innovazioni tecnologiche del settore.

Le eccellenze siciliane riconosciute in tutto il mondo

«La nostra vittoria è da ricondurre all’eccellenza della materia prima, al rispetto della tradizione che per noi è essenziale. Ci affidiamo ad allevamenti di razze autoctone e curiamo nei minimi dettagli ogni fase della lavorazione al fine di consegnare al consumare un vasto assortimento di formaggi tra cui gli “storici” come il Pecorino Siciliano Dop e il Piacentinu Ennese Dop. È la vittoria di tutta la filiera. La nostra azienda da questo risultato continuerà su questa strada, ovvero nel cercare sempre di migliorarsi a fare dei prodotti innovativi di qualità nel rispetto della tradizione. Un ringraziamento particolare va a chi ci sostiene e a chi crede in noi», conclude Caruso.

La competizione, posticipata al 2021, ha visto come vincitore assoluto lo spagnolo Olavidia, un formaggio di capra morbido prodotto dalla giovane realtà andalusa Quesos y Beso. Ma non solo: a vincere 126 medaglie – tra cui 7 super gold – è stata uno dei prodotti italiani più apprezzati in tutto il mondo: il Parmigiano Reggiano.