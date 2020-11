La quiete dopo il tornado

Oggi il sole brilla su Catania dopo il tornado che ieri, ha colpito duramente la città. Dall’inizio delle avverse condizioni meteo i vigili del fuoco hanno portato a termine oltre 100 interventi di soccorso per salvataggi, auto in panne, alberi pericolanti, allagamenti, intonaci pericolanti e recupero di beni. Tanti i capannoni scoperchiati.

Devastata la zona sud di Catania, nelle aeree adiacenti all’aeroporto: Villaggio S. Maria Goretti, via Zia Lisa e villaggi I e II.

La furia della tromba d’aria ha persino capovolto diversi camion della ditta di trasporti Comer Sud, che avvisa di non disporre di alcun mezzo utilizzabile al momento.

Il maltempo non ha risparmiato neanche le province. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno, infatti, svolto interventi di soccorso anche nelle località pedemontane (Pedara, Trecastagni, Zafferana Etnea, Viagrande, Gravina di Catania, S. Giovanni la Punta, Aci S. Antonio, San Gregorio), nei comuni di Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Caltagirone, Grammichele ed anche in alcuni comuni della fascia ionica (Acireale, Giarre, Riposto).

Al momento, sono in corso circa 30 interventi di soccorso principalmente per rimozione di alberi su strada, danni d’acqua e rimozione e messa in sicurezza di parti pericolanti negli edifici.

In gravi condizioni il parcheggio Interbus

Una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vizzini del Comando Provinciale di Catania sta operando per la messa in sicurezza del parcheggio Interbus in via zia Lisa a Catania.

Il capannone dove vengono ricoverati gli autobus ed altri automezzi è stato seriamente danneggiato dall’evento atmosferico estremo di ieri sera, così come l’installazione fissa per il lavaggio degli automezzi.