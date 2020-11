La prostituzione non si ferma durante il semi-lockdown 📷

La prostituzione a Catania non si ferma durante il semi-lockdown.

Catania, si sa, ha una lunga tradizione di meretricio che risale al periodo fiorente di “via delle Finanze”. Così anche in un periodo di semi-lockdown, come quello che stiamo vivendo, le lucciole non mancano ai bordi delle strade. Anche le prostitute dunque sembrano voler protestare durante questa seconda ondata.

Il lockdown della scorsa primavera che ha messo in ginocchio l’intera economia mondiale non ha risparmiato neanche il settore della prostituzione. Per mesi le sex workers hanno dovuto interrompere le loro attività, ripiegando a volte sugli incontri con i clienti in chat. La perdita delle entrate giornaliere le ha gettate in una crisi nera.

Così stavolta, indifferenti al Covid-19, sembrano non volerne sapere di incrociare le braccia. Questa sera in via di VI Aprile, la strada che da piazza Papa Giovanni XXXIII conduce a piazza dei Martiri, c’era una folla di giovani prostitute come in tempi normali. Unica differenza è che hanno cominciato in anticipo, facendo capolino per le strade già dalle 17.30.

Per la legge dell’economia: se c’è l’offerta vuol dire che c’è la domanda.