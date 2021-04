La primavera dell’Etna

Come tutte le primavere di cui si narra e che si susseguono, è un RISVEGLIO. Dei sensi, dei colori. Ma sull’Etna è DI PIÚ, è un tripudio di vegetazione. Le spontaneità che fanno capolino dal terreno lavico.

Durante la stagione invernale, neve e pioggia si sono adagiate sul terreno fatto di roccia mineraria, bagnandolo. Adesso i raggi solari fanno sprigionare profumi e sapori straordinari. È la stagione degli asparagi selvatici, della cannatedda e di tutti le erbe che crescono naturalmente sull’Etna. Mangiarle ora permette al palato di provare sensazioni di gusto eccelse.

Ma sapete cosa è la cannatedda? È un’erba commestibile conosciuta fin dall’antichità e ha un sapore delizioso, oltre a interessanti proprietà. Sul fronte delle proprietà nutritive, la cannatedda contiene una buona quantità di vitamina C, sali minerali e fenoli, composti antiossidanti utili per il nostro organismo.

Continuiamo, vi racconto di più sulla stagione della rinascita…

Uno dei protagonisti è la ricotta. E sapete perché? Le pecore pascolano su manti erbosi spontanei e primaverili che hanno qualcosa in più, che di conseguenza assaporeremo nel latte munto e poi nella ricotta. A volte a parole non posso esprimere quello che un prodotto trasmette.

La primavera sull’Etna ci racconta e si racconta e si differenzia dalle altre stagioni per quello che ci da.

Vi racconto i miei piatti della Primavera:

CALAMARI NEL GIARDINO DELL’ETNA

Immersi in questo giardino di spontaneità. C’è l’asparago selvatico, c’è la cannatedda. C’è il datterino che inizia a crescere proprio in questo periodo. Il calamaro è leggermente scottato. Ogni gusto di ogni materia prima si percepisce e si distingue in bocca. La primavera c’è già, solo a guardarlo.

OMAGGIO ALL’ETNA

Questo è il mio piatto icona. Un pop corn di riso Venere, con un gelato ai fiori di rosmarino e cannatedda.

Ho trasformato in pietanza l’immagine dell’Etna in questa stagione. Il pop corn è la roccia lavica, il gelato la neve che va a sciogliersi. La Cannatedda rappresenta se stessa, la prima spontaneità che appare.

BENVENU

Il risotto con finocchietto selvatico, mantecato con 7 erbe aromatiche. Ogni singola materia prima cresce sempre li sull’Etna, spontaneamente. Vorrei trasmettervi le note di questo finocchietto non appena lo si avvicina al naso e quali ricordi ed emozioni si innescano.

Mi piace raccontare la mia terra per piatti, per immagini, per emozioni, per sensazioni. Spero di riuscirlo a fare e settimana dopo settimana vi mostrerò sempre di più…