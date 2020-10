La nuova ordinanza di Musumeci è pronta: sì al coprifuoco dalle 23 alle 5

«I provvedimenti -si legge in una nota della Regione Siciliana- che il governatore si accinge a varare sono frutto del confronto con il Comitato tecnico scientifico siciliano che ha analizzato l’andamento epidemiologico nell’Isola. Attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese. Ma, come rilevano gli stessi esperti, è necessaria una azione di contenimento per evitare situazioni d’allarme nelle prossime settimane».