La nuova colonia, il debutto al Palazzo della Cultura

Dopo il rinvio causa lockdown, “La nuova colonia” di Pirandello debutterà questo 10 giugno.

Un Pirandello quasi shakespeariano. Un gruppo di attori under 35. Queste le premesse di un’opera che sa di sperimentazione, di video documentario, di live streaming.

Il progetto di Simone Luglio nasce alla fine del 2019 e dal 10 giugno prenderà vita al Palazzo della Cultura di Catania.

“La nuova colonia” di Pirandello esprime appieno il sentimento di delusione nei confronti della società e dell’uomo. Sentimento in quest’anno noto un pò a tutti.

Un’opera sperimentale dove è difficile cogliere il confine tra finzione e realtà, tra commedia e tragedia.

“La nuova colonia” con la regia di Simone Luglio è il terzo spettacolo del cartellone Evasioni rinviato al 2021 a causa del lockdown. Nonostante il rinvio l’opera è stata comunque oggetto di uno studio incentrato sul ruolo e il lavoro di registi e attori in questo periodo storico. Questo studio diventerà inoltre un documentario curato da Andrea Gambadoro e al momento è disponibile gratuitamente sul canale Youtube.

In occasione del debutto il 10 giugno sarà inoltre aperta al pubblico la mostra “Turi Ferro e il Teatro Stabile. Storia di un amore”: Un progetto che il Teatro Stabile di Catania e i suoi partner hanno realizzato per i 100 anni del grande artista catanese. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 19.30.

Per lo spettacolo teatrale “La nuova colonia” in scena insieme a Simone Luglio il gruppo di giovani attori under 35: Dario Aita, Antonio Alveario, Giovanni Arezzo, Lucia Cammalleri, Michele Carvello, Roberta Catanese, Antonino Cicero Santalena, Giulio Della Monica, Federico Fiorenza, Simone Luglio, Claudio Zappalà.

Di seguito il calendario delle rappresentazioni:

Giovedì 10 giugno 2021

Venerdì 11 giugno 2021

Sabato 12 giugno 2021

Domenica 12 giugno 2021

Martedì 15 giugno 2021

Mercoledì 16 giugno 2021

Giovedì 17 giugno 2021

Venerdì 18 giugno 2021

Sabato 19 giugno 2021

Domenica 20 giugno 2021