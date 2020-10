La movida catanese senza regole

Niente mascherine, ma solo giovani ammassati tra le vie del centro storico.

È questo il quadro del weekend a Catania. Il capoluogo etneo, conosciuto da sempre per la movida brillante e movimentata sfida il coronavirus. In barba alle restrizioni governative nelle immagine pubblicate sul gruppo Facebook “Catania Indecorosa” si vedono tanti ragazzi che non indossano, come da ordinanza, la mascherina all’aperto.

Mentre i contagi aumentano vertiginosamente di giorno in giorno, tra via Pulvirenti e piazza Scammacca, arterie della più gettonata piazza Vincenzo Bellini, inoltre il divieto di assembramento sembra pura fantascienza. Inoltre, ignorata anche la zona a traffico limitato dai tanti giovani a bordo degli scooter.

Potrebbe essere, però, l’ultimo weekend sregolato. Il nuovo DPCM, che potrebbe essere firmato già oggi dal premier Conte,disporrebbe la chiusura dei locali per mezzanotte, vietando inoltre la vendita di alcolici da asporto già dalle 21:00.

E.G.