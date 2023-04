Verde brillante, fuxia acceso, arancione quasi fluo. Sono i colori della primavera-estate 2023, capaci di illuminare ogni look e, così, le nostre giornate. In questo aprile siciliano sempre più simile a un marzo pazzerello, per provare a portare un po’ di brio con le nuove tendenze moda ci siamo rivolti a degli esperti: Scaringi, che da oltre 40 anni veste tutte e tutti, per ogni età, forma ed esigenza. Basta oltrepassare la porta per lasciare le nuvole e tuffarsi in un mondo di colore. Verde, fuxia e arancione su tutti, ma anche tante fantasie vintage: geometriche e anni ’70, capaci di svoltare anche gli outfit più semplici. Ve ne proponiamo quattro: facili da adattare per età e forma fisica, ma soprattutto portabili dalla mattina – che si vada in ufficio o a scuola – alla sera, magari per un aperitivo con le amiche o a un appuntamento imprevisto.

Abbinamenti altamente personalizzabili secondo il proprio stile. Che, lontano dalle imposizioni delle griffe e dalla ripetitività delle catene, è più il risultato del mix tra gusto ed esigenze personali. Un equilibrio da trovare grazie a capi basici e comodi, che ci valorizzano, a cui accostare uno o più pezzi dalla fantasia particolare o dal colore acceso. Ed è per questo che ci siamo rivolti a Scaringi, perché nei quattro punti vendita del marchio – a Misterbianco, Caltanissetta, Modica e Siracusa -, con oltre un milione e mezzo di capi proposti ogni stagione, è impossibile non trovare quello che fa per noi. Per tutte e tutti, grazie anche alle presenza delle taglie conformate per donna e uomo.