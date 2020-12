La mappa dei 60 centri per il tampone rapido. Da oggi nuova ordinanza Musumeci

Entra in vigore oggi l’ordinanza di Musumeci che prevede l’obbligo di tamponi per chiunque metta piede sull’Isola. Qualora non fosse possibile presentarsi con l’esito del tampone molecolare, la Regione Sicilia ha disposto 60 postazioni dove il viaggiatore potrà effettuare un tampone rapido ed entrare in tutta sicurezza sull’Isola.

L’ordinanza si è resa necessaria dinanzi alle previsione di circa 70 mila rientri nel periodo festivo.

Ecco i punti tamponi rapidi in tutta la Sicilia

A Catania i punti dove sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone rapido saranno:

Ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena dalle ore 8 alle 22

Aeroporto Vincenzo Bellini

Porto di Catania

Ospedale San Luigi dalle ore 8 alle 22

Pta San Giorgio dalle ore 8 alle 22

Distretto di Acireale

Distretto di Giarre

Distretto di Bronte

Distretto di Adrano

Distretto di Gravina

Distretto di Caltagirone

Distretto di Palagonia

Distretto di Paternò

Messina

Milazzo Porto Nave da Napoli

Messina Caronte

Marittima coincidenza arrivo nave

Mezzi veloci coincidenza arrivo aliscafi

Stazione centrale coincidenza arrivo treni

Lipari Porto coincidenza arrivo navi

Distretto di Taormina

Distretto di Milazzo

Distretto di Barcellona

Distretto di Patti

Distretto di Sant’Agata Militello

Distretto di Mistretta

Distretto di Lipari

Palermo

Aeroporto Falcone-Borsellino dalle ore 7 alle 24

Porto di Palermo h24

Drive In Fiera del Mediterraneo dalle ore 6 alle 20

Porto di Termini Imerese h24

Ospedale di Petralia Sottana

Ospedale di Partinico

Lercara Friddi

Ragusa

Teatro Tenda

Vittoria fiera Emaia

Scicli Contrada Zagarone “Protezione Civile”

Comiso Ospedale Regina Margherita

Pozzallo Centro ricreativo Anziani

Ispica Sede Protezione Civile

Modica Sede Palazzo San Domenico

Modica Zona artigianale

Siracusa

Distretto di Noto presso ospedale Trigona

Distretto di Lentini presso la tenda di Piazza Aldo Moro

Distretto di Augusta presso la tenda di Punta Izzo- Marina Militare

Trapani

Distretto di Siracusa presso la tenda di c/da La Pizzuta ex ONP

Trapani autoparco comunale via Libica snc

Castelvetrano Via Autonomia Siciliana zona industriale

Alcamo zona industriale c/da Sasi

Marsala autoparco comunale c/da Ponte Fiumaredda

Mazara del Vallo autoparco comunale c/da Affacciata

Ospedale di Pantelleria

Aeroporto Vincenzo Florio (Birgi) area sbarchi

Enna

Enna ex ospedale Umberto I via Trieste dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Agrigento

Licava via Panepinto

Canicattì Parcheggio Padre Gioacchino La Lomia

Sciacca parcheggio ospedale

Agrigento Piazzale Caos Casa natale Pirandello

Caltanissetta