La gaffe di Mentana: scambia Catania per Palermo

Succede che il grande direttore Enrico Mentana cada nell’errore di scambiare Catania con Palermo.

Non un errore da poco perchè in realtà Enrico Mentana nel riportare l’articolo di Open, testata di cui è fondatore, scaglia accuse importanti verso la Sicilia e se la prende con i palermitani.

L’articolo che fa cadere Mentana è intitolato “Sicilia, folla per strada e in spiaggia mentre negli ospedali si muore“. Il fondatore del tg5, già direttore del tg de La 7, decide di promuovere l’articolo ripostandolo sui suoi social. Incappa però nell’errore. Nel commentare il post scrive: “succede a Palermo”. La foto però ritrae inequivocabilmente Catania. È via Etnea, lo scatto è realizzato dal fotografo Roberto Viglianisi. All’interno dell’articolo il giornalista che ha redatto il pezzo si premura di specificare autore e luogo in cui è stata scattata la foto. Ma non basta al super direttore Mentana che purtroppo cade ugualmente nell’errore.

Quando qualcuno glielo fa notare sui social, Mentana non si da per vinto, ed è lui allora che apostra chi gli muove la critica rispondendo: «scusate tutti, ma sapete leggere? Dove diavolo ho scritto “questa foto è di Catania”? Ho introdotto un articolo sulla Sicilia, in cui si ospitano le parole allarmate del sindaco di Palermo e non solo. La luna e lo stupido». E si beccano stupidi tutti quelli che sottolineano la gaffe. Regola numero 1: non ammettere mai di aver sbagliato