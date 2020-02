La febbre del sabato sera: cosa fare a Catania?

Arriva il weekend: Catania, la città che non dorme mai, è ricca di eventi anche in questo fine settimana!

Serata in Disco?

IlNonCarnevale #Fake Party: Afrobar ore 23:30 per chi ama scatenarsi tra le sonorità House, Tecno e Trap

Offbeat Party: Ecs Dogana Club ore 23:30. Attesa la grande performance della serata pronta ad infiammare il pubblico: la Freestyle Battle Featricide

Sabato Inside Room: Ecs Dogana Club. Un evento esclusivo numero chiuso.

Non solo Ninety: MA Catania ore 22:00. Il sound senza tempo della più bella musica di sempre per vivere una notte magica!

Jungle Party: Prime Club ore 23:00.

CHILI: La Chiave. Un tuffo indietro nel passato con le migliori hit degli anni 2000 tra bella già ed alcool di qualità per sfuggire alla noia del sabato sera invernale.

Musica Live

Live Supernova at Rêve Aperitif: Byblos Club 21:30. Gli unici SUPERNOVA come non li avete mai sentiti!

Alessandro Quarta in Concerto: Teatro Stabile di Catania ore 21:00. Violinista e composito acclamato presenta nel capoluogo etneo, per la prima volta, il suo nuovo album “Plays Astor Piazzolla”.

Daniele Orlando e Stefania Cafaro per il 250esimo anniversario di Beethoven: Teatro Machiavelli ore 20:30. Orlando violinista e la pianista Cafaro omaggiano il genio di Beethoven nel 250esimo anniversario dalla nascita.

On the Rocks: Mono ore 22:30. Dj set a cura di Dr Save e Paolo Mei.

Samuel Storm Live Music: Bonù. Il ritorno di uno dei volti più amati di X Factor a Catania.

Mimmo Cafiero Open Band: Monk Jazz Club ore 19:00. Il musicista dedica ai suoi progetti alla Sicilia, parlando di amore e sacrificio. Momenti imprevedibili attendono gli spettatori!

Jumpin’up Swing Band: Piazza Duomo di Acireale ore 21:00. Entra nel vivo dei festeggiamenti il Carnevale di Acireale con uno spettacolo scoppiettante.

Agostino Tilotta “In Itinere” live: The Boozer ore 21:30. Sei corde raccontano in itinere arcobaleni e solitudini per uno scambio emotivo spontaneo stimolato dal suono naturale della vecchia chitarra di legno: è questo il messaggio del chitarrista che si esibirà live

Cultura

Tempo sospeso di e con Stefania Germenia: Libreria Fenice ore 18:00. L’incontro con la scrittrice che presenta a Catania “Tempo Sospeso”. Il libro narra tre storie incorniciate in un luogo fisico, ma anche in un luogo dell’anima in un percorso di dolore per il grande amore dell’autrice: la vita.

Presentazione Fiori Estinti: Libreria Pescebana ore 18:00. Fabrizio Cavallaro presenta Fiori Estinti, il romanzo di Mattia Tarantino.

Liberaci dai nostri mali: Villaggio Maori Edizioni ore 16:30. La presentazione del libro della scrittrice Katya Maugeri che si addentra nel mondo dei carceri italiani, dal reato al cambiamento.

Brava Parigi – lo spettacolo teatrale: Duediquadri Atelier ore 20:30. L’atmosfera poetica, rarefatta e magica di Parigi arriva a Catania nello spettacolo tratto da Jean Cocteau.

Tour Catania Alchemica: partenza dal Castello Ursino ore 20:00. Un tour per scoprire tutti gli aspetti inediti dello splendido capoluogo etneo. Catania come non l’avete mai vista!

“I am not your Negro” proiezione e dibattito: Comitato Reddito-Casa-Lavoro ore 20:00. La proiezione dell’intenso ed originale film che si spinge a rovesciare bianco e nero con tutte le conseguenze del caso. Seguirà un dibattito tra i partecipanti.

E.G.