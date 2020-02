“La Divina Commedia Opera Musical” in scena al PalaCatania

“La Divina Commedia Opera Musical” sarà in scena al PalaCatania il 21 e 22 febbraio prossimi.

«Sincero compiacimento e ringraziamenti per il produttore Gabriele Gravina e tutta l’organizzazione che la Città s’appresta ad ospitare.Un evento che si inserisce in un contesto temporale favorevole per Catania in piena crescita turistica e al centro di una grande attenzione mediatica internazionale. Una città che sta ospitando sempre più eventi importanti ed è in questo contesto che la Divina Commedia si inserisce. Condividiamo l’obiettivo di diffondere i valori delle pagine dantesche ad una platea sempre più ampia» commenta il sindaco Salvo Pogliese .

Un evento prestigioso a Catania

Presente il produttore dell’opera Gabriele Gravina, il regista e attore Andrea Ortis, l’attore Antonello Angiolillo interprete di Dante, la legal consultant Ida Linda Reitano, il promoter Giuseppe Rapisarda, il produttore esecutivo Lara Carissimi.

L’allestimento teatrale, prodotto da MIC Musical International Company in due atti, ha già riscosso importanti riconoscimenti dalla critica internazionale. Insignito, infatti, dalla Medaglia d’Oro dalla società Dante Alighieri e riconosciuto come Miglior Musical dalle produzioni internazionali del Premio Persefone 2019.

«Un ringraziamento speciale devo farlo a questa Amministrazione che, non ricerca protagonismo come spesso succede oggi. Ma che ha voglia di condividere a tutti i livelli, dai più giovani in poi, una serie di progetti di valore culturale, aggregando la gente con una grande voglia di cambiamento. Lo stesso intento che abbiamo inteso seguire nel lanciare questo progetto. Sappiamo già che saranno circa 6000 gli studenti che, provenendo dall’intera Sicilia, si incuriosiranno delle pagine scritte dal sommo poeta Dante», ha dichiarato Gravina.

Il musical impegnerà una troupe di circa 50 professionisti che indosseranno 200 costumi diversi in 70 differenti scenari. Un cast di voci eccezionali e come fiore all’occhiello la voce narrante di Giancarlo Giannini. Il corpo di ballo acrobatico si muoverà all’interno di proiezioni immersive in 3D capaci di condurre tutti in un viaggio fantastico alla scoperta dell’Opera di Dante nelle due ore dello spettacolo.

L’appuntamento è per il 21 e il 22 febbraio al PalaCatania, dove avranno luogo due matinèe dedicati alle scuole e gli spettacoli serali, con inizio alle 21.

LA PRESENTAZIONE

E.G.