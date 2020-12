“La curiosa casa di Babbo Natale” è uno spazio dedicato ai bambini di ogni età per incontrare in sicurezza Babbo Natale, scrivere la letterina, e sognare la magia del Natale.

Tra tutte, forse la festività più attesa, in cui la gioia incontenibile dei più piccoli non può e non deve essere spenta.

Questo è ciò che ha pensato Giovanni Lacanea, giovane artista e strabiliante mente creativa della “Compagnia Curiosi Incanti”: “I bambini devono avere il loro Natale, i loro momenti di magia e di festa. Cosa c’è di più entusiasmante del far visita al laboratorio di Babbo Natale, incontrare gli elfi, le renne, e scrivere la letterina?”.

Giovanni, da sempre si dedica al gioco creativo con i bambini, ed all’intrattenimento. In un momento così triste ha creduto fortemente in questo progetto, coinvolgendo la Sala feste Kalù eventi.

“La sicurezza al primo posto”, precisa : “ogni bambino ha il proprio appuntamento programmato, in totale sicurezza”. Dopo ogni incontro si procede con la sanificazione degli spazi e tutti gli operatori, compreso Babbo Natale, si sottopongono a tamponi periodici.

Nasce così l’idea di realizzare la “Curiosa casa di Babbo Natale”, uno spazio sicuro in cui i bambini possono incontrare il babbo più famoso della storia e sognare un po’, tra dolcetti, piccoli doni, e tante preziose attenzioni.

Le famiglie possono ricercare e trovare quel desiderio di normalità che tanto manca, che tanto serve.

“Vedere lo stupore, vivere l’emozione, quasi tangibile, dei più piccoli ma anche degli adulti, permette di avere la misura del livello di gradimento di questo spazio”, racconta ancora Giovanni.

In moltissimi hanno già accolto l’invito, e molti altri si aggiungeranno. Chiaramente avranno tempo fino al 24 dicembre, giorno in cui si sa, Babbo Natale ripartirà per il Polo Nord.

Non possiamo che partecipare con gioia a questa iniziativa, perché oggi più che mai abbiamo tutti bisogno di sognare.