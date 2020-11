La cucina vegetariana e vegana arriva a casa: dove ordinare a Catania

La cucina vegetariana e vegana alla portata di tutti! Ecco alcuni locali a Catania che effettuano servizio di asporto e delivery

La cucina dei colori La cucina è italiana con specialità mediterranee ma non solo, soddisfa anche palati vegetariani, richieste vegane e gluten free. Si trova in Via San Michele 9 a Catania. Aperto per il Take Away effettua, anche, servizio di delivery; aperto tutti i giorni tranne il Lunedì dalle 12:30 alle 15:00; presente anche sull’app foodys.it

Terraalquadrato Bar biologico, a Catania, situato in Via Del Bosco 24 offre menù da asporto, ogni giorno, con piatti interamente biologici per vegetariani e vegani. Per ordinare un menù Green basta chiamare al telefono fisso del bar. Aperto tutti i giorni tranne il Sabato e la Domenica dalle 08:00 alle 15:00.

Alta Mira Oltre a insalate e piatti veg anche una varietà di infusi. Alta Mira si trova in Via Enrico Pantano 7 a Catania. Effettuano servizio delivery sulla piattaforma di Foodys.it ma anche tramite il numero fisso di riferimento. Aperto tutti i giorni tranne il Sabato e la Domenica dalle 12:00 alle 15:30.

Cuore Fresco Sito in Via Erasmo Marletta 13, vicino Piazza Duomo, a Catania effettua sia asporto che domicilio; quest’ultimo per ogni ordine di almeno 20 euro la consegna è gratuita e due bevande in omaggio. Ogni giorno dalle 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 21:30, 7 giorni 7. “Ogni giorno con la nostra selezione di cornetti e granita, le nostre insalate, focacce, zuppe, taglieri, e tanto altro. Anche aperitivo e apericena”, si legge nella pagina Facebook del locale.

