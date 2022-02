La cucina dell’amore, il menù afrodisiaco

Dal XVII secolo al catanese Omero Rompino fino ai giorni nostri: i piatti più afrodisiaci per una cena “bollente”.

Non sai più come sedurlo o vuoi semplicemente sperimentare qualcosa di nuovo? Per la cena di San Valentino, e non solo, ecco alcuni dei cibi e dei piatti più afrodisiaci per “farti stupire” dopo cena.

Per un’occasione speciale, ma non solo, noi donne spesso sentiamo l’esigenza di preparare per il nostro amore una cena speciale. Interessante è preparare qualcosa che soddisfi non solo il palato, ma anche la mente e soprattutto il piacere.

Pare che la preparazione di pietanze afrodisiache risalga addirittura alla seconda metà del XVII secolo. In questo periodo infatti, oltre alla nuova tendenza di prestare attenzione alla qualità e all’origine dei cibi, si iniziava infatti ad arricchire le pietanze con spezie, vino e ciò che potesse dare una nota di profumo. Nasce quindi in Francia la “cuisine d’amour”.

Alcune di queste ricette sono state raccolte nel 1926 in un vero e proprio manuale culinario afrodisiaco per gli adulti. “La Cucina dell’Amore” è il titolo di questo manuale ed è stato scritto dal catanese Omero Rompini.

Il Manuale è diviso in sezioni: Ricette di vivande, Ricette di Dolciumi, Le zuppe afrodisiache, Influenza della carne e del pesce sulle attività delle funzioni sessuali, Formule più specialmente raccomandate per la cucinatura del pesce, Le uova, I tartufi, Ricette di tartufi, Per le donne: ghiottoneria e ghiottonerie, I Menus dei gabinetti riservati, Per una bionda ricette, Per una bruna ricette, La cucina rigeneratrice, Scelta di legumi stimolanti, Il cioccolato ausiliario alla cucina di Citera, Bibite riconfortanti, Due parole sugli afrodisiaci, La mensa dei Gallo-Romani del V secolo, Un desinare ai tempi di Enrico II.

Oltre ad alcuni cenni storici e curiosità divertenti, all’interno del manuale si trovano accurate ricette e piano d’azioni per sedurre il gentil sesso.

A quanto pare, secondo questo manuale, anche le uova possono diventare un cibo afrodisiaco. Queste dovranno chiaramente essere cucinate in un certo modo, accompagnate da determinati ingredienti e servite seguendo alcuni rituali.

Il menù afrodisiaco

Oggi tutti conosciamo i più famosi ingredienti afrodisiaci: frutti di mare, caviale, tartufo, fragole, crostacei, peperoncino cioccolato, frutti di bosco…

Per un menù afrodisiaco dovete innanzitutto decidere se puntare su piatti di carne o pesce.

Un menù completo potrebbe comprendere ad esempio: Antipasto di cocktail di gamberi, ostriche gratinate o zuppa di cozze con crostini croccanti al peperoncino.

Per il primo potete scegliere tra un risotto al tartufo, risotto alle fragole, linguine alle vongole.

Per un menù afrodisiaco un secondo perfetto è l’astice alla catalana magari accompagnato da una crema al peperoncino, ma potete anche scegliere di preparare un salmone al forno accompagnato da un’insalata capricciosa.

Con i dolci potrete sbizzarrirvi. Basti pensare alle infinite di ricette a base di cioccolato o frutti di bosco. Perfetta la combinazione dei tre ingredienti afrodisiaci: cioccolato, frutti di bosco e peperoncino.

Buon appetito