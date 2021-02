La Collina Bio: i prodotti Bio in tutta Italia senza spese di spedizione

La Collina bio è una realtà più che Bio con i prodotti a Km 0 che arrivano dalla terra al piatto senza passare per vie traverse.

Il paradigma dell’azienda: qualità, rispetto agroalimentare, trasparenza e genuinità senza eccedere nel prezzo. Non dimentichiamoci, poi, che la filiera è a Km 0. La “Filiera Zero” è una realtà sempre più sviluppata e in crescita in Sicilia, La Collina bio lo sa bene, per questo si distingue nel campo degli ortaggi vendendo ai consumatori un prodotto biologico di altissima qualità.

Il leitmotiv della ditta tutta Green non è solo coltivare ortaggi ma valori; su questo straordinario concept, quindi, si crea la solida trasparenza e qualità dei prodotti marchiati La Collina Bio. “Vogliamo che qualità e rispetto non restino parole prive di significato ma diventino, piuttosto, qualcosa di palpabile. Lavoriamo sempre nella trasparenza più totale. Non temiamo alcun tipo di controllo, nemmeno il più rigoroso: siamo onesti e trasparenti in ogni momento, dalle sementi, alle piantine, ai fertilizzanti, al prodotto finale” si legge nel sito internet dell’azienda .

Prodotti spediti gratuitamente in tutta Italia Qualità e freschezza sono i punti chiave de La Collina bio L’obiettivo è azzerare il tempo tra la raccolta e il consumo facendo sì che il prodotto arrivi ancora odorante di terra fresca, direttamente, al cliente. L’impatto della pandemia è stato notevole ma il Coronavirus non fermerà il biologico. Ecco perché La Collina bio per tutto il mese di febbraio 2021 esporterà, allo stesso prezzo di sempre, gratuitamente in tutta Italia, con un ordine minimo di 30 euro. Un piccolo gesto d’amore che rallegra i cuori.

Acquistare è facilissimo!

Puoi ordinarli on line e scegliere se riceverli direttamente a casa tua o se farli consegnare al mercatino locale più vicino. Oppure puoi ritirarli direttamente qui nella nostra azienda! Il Customer Service è a tua completa disposizione per accompagnarti nel processo d’acquisto, dalla scelta del prodotto all’inserimento nel carrello, fino al pagamento. Manda il tuo ordine o richiedi i listini dei prodotti disponibili all’indirizzo [email protected] o al numero 3925363476. Per disporre sempre di prodotti freschissimi, puoi effettuare gli ordini:

Per spedizioni in tutta Italia

domenica entro le ore 18 per spedizione lunedì. L’ordine sarà consegnato in massimo 2/3 giorni lavorativi.

I nostri prodotti sono freschissimi! La merce spedita è raccolta lo stesso giorno della spedizione.

Per spedizioni all’estero

Il costo di spedizione è di:

29.90 € per ordini entro i 30 Kg

Per consegne a domicilio (zona Catania)

martedì entro le ore 11 per consegna mercoledì

venerdì entro le ore 11 per consegna sabato

Per consegne presso i mercatini locali

sabato entro le ore 18 per consegna domenica al Mercato Coldiretti di Piazza Giovanni Verga (CT)

sabato entro le ore 18 per consegna domenica al Mercato del Contadino di Sant’Agata Li Battiati.

martedì entro le ore 18 per consegna mercoledì, invece venerdì entro le ore 18 per consegna sabato al Mercato Campagna Amica (via F. Crispi 264, Catania).

Per ritiro in azienda

martedì entro le ore 11 per ritiro in giornata dalle 15 alle 18.

venerdì entro le ore 11 per ritiro in giornata dalle 15 alle 18.

G.G.