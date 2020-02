La CNN a Palazzo degli Elefanti per Sant’Agata

Anche il colosso americano CNN International si interessa ai festeggiamenti di Sant’Agata, raccontando dal vivo Catania e il clima di devozione che si respira. Il Sindaco Salvo Pogliese con l’assessore Barbara Mirabella così ha accolto questa mattina a palazzo degli elefanti, Richard Quest, presentatore del seguitissimo programma televisivo americano “Quest’s World of Wonder”.

«Una vetrina straordinaria per far conoscere in tutto il mondo la nostra Catania e l’impareggiabile amore dei suoi figli per Agata. Un altro segnale di riscossa per la Città che attrae ogni giorno di più l’interesse di operatori dei mass media e del turismo e dunque di visitatori. Sono felice ed emozionato come primo cittadino e come catanese perché Richard Quest e i suoi collaboratori sono rimasti ammirati per le bellezze di Catania e di Agata», dichiara Salvo Pogliese.

Il noto presentatore ha anche visitato il Municipio. Qui ha scelto le sale del palazzo disegnato dal Vaccarini, come set per le interviste con una devota e un portatore di candelore. Il programma dedicato a Catania andrà in onda sul canale americano Cnn tra fine febbraio e primi giorni di marzo.

E.G.