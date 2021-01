La catanese Diletta Leotta al 4 posto nella classifica Influencer italiani 2020

Diletta Leotta al 4° posto nella classifica degli Influencer italiani, stilata per l’anno 2020. La conduttrice catanese classe ’91 si è aggiudicata il quarto posto in base alle interazioni degli utenti sui suoi profili social Facebook, Instagram, Twitter e la piattaforma YouTube, come riporta Primaonline.it

Medaglia d’oro per la Ferragni

Sul podio italiano degli Influencer il primo posto è andato alll’amatissima Chiara Ferragni, mamma del piccolo e conosciutissimo Leone (Leo) e moglie del rapper Fedez. La Ferragni, infatti, con le sue 55,5 milioni di interazioni (calcolati in base ai like, commenti e condivisioni su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) è irraggiungibile, perfino dal coniuge Fedez che detiene la terza posizione in classifica.

Il duo Ferragni-Fedez ha ricevuto, inoltre, “L’Ambrogino d’oro” massima onorificenza cittadina a Milano per il loro impegno contro il Coronavirus. Proprio la foto dei due coniugi con il mano il premio ha raggiunto la copertina di Vanity Fair che li ha eletti come personaggi più influenti dell’anno. La coppia, infatti, si è mobilitata enormemente contro l’emergenza epidemiologica in atto, tramite la raccolta fondi promossa in marzo che ha raggiunto la cifra di quattro milioni e mezzo di euro destinati all’Ospedale San Raffaele di Milano nonché la creazione di Scena Unita, un fondo per aiutare i lavoratori della musica e dello spettacolo colpiti dalla crisi, a cui hanno aderito 148 artisti per una raccolta di 2,5 milioni di euro.

Secondo posto gli Autogol

A dividere la Ferragni e Fedez per posizione in classifica ci sono gli Autogol, trio comico con parodie calcistiche, che raggiunge 16,3 milioni di interazioni e 6,8 milioni di visualizzazioni sui loro canali YouTube e Facebook. Il trio si afferma come Youtubers e imitatori ma anche come conduttori radiofonici ed è composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, detto Rollo.

Diletta Leotta la star tutta catanese

A tenere alta la bandiera siciliana ci pensa l’incantevole Diletta Leotta che detiene il quarto posto con i suoi 10,1 milioni di interazioni nelle piattaforme social e 94k di visualizzazioni sui canali YouTube e Facebook. Una delle più amate e seguite conduttrici radiofoniche e calcistiche, la Leotta figura come una delle presentatrici più sexy nel mondo dello spettacolo, tanto da ricoprire ruoli di prestigio come conduttrice accanto ad Amadeus nel Festival di Sanremo targato 2020. Ma la Leotta detiene anche il record “best post” a livello di interazioni pubblicato su Instagram con 1.342.894 tra like e commenti. Un futuro tutto in crescita e molto seguito per l’attuale conduttrice di DAZN.

G.G.