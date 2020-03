La bussola emotiva

Bussola emotiva. In questo periodo di incertezze, di impotenza e di preoccupazione tendiamo a cercare delle soluzioni, ad ascoltare tutti quelli che ci danno delle informazioni/soluzioni.

Questo periodo potrebbe aiutarci non solo ad ascoltare quello che proviamo e come stiamo, ma anche a sviluppare delle difese rispetto alle fake news. Il suggerimento è quello di dare retta sempre alle comunicazioni ufficiali, le fonti non ufficiali spingono o a sottovalutare il problema o il suo opposto ingigantirlo. Sviluppare difese significa considerare e dare spazio alla nostra emotività, e usarla come bussola insieme alla razionalità alla quale facilmente ci rivolgiamo.

Cosa si intende per bussola emotiva?

Partiamo dal fatto che le emozioni con i sentimenti ci permettono di godere dei momenti che viviamo o che abbiamo vissuto. Per esempio, un ricordo può suscitare in noi la commozione o una risata, questo periodo di aiuto a riacquistare dimestichezza con queste emozioni.

Solitamente si sentono le emozioni solo se negative, tristezza preoccupazioni, frustrazione e a volte dolore. Le emozioni sono anche altre, abbiamo un ventaglio a disposizione che spesso si sottovaluta. Le emozioni ci avvertono che quella esperienza è per noi arricchente o meno. Questa consapevolezza e capacità di gestire le proprie emozioni e comprende quelle degli altri, la possiamo definire intelligenza emotiva secondo quanto teorizzato da Peter Salovey e John D.

L’emotività è una soggettiva, per questo insieme alla razionalità formano al Bussola. Lasciarsi guidare solo dalla emotività, come solo dalla razionalità non ci da la possibilità di prendere una decisione per noi perfetta e soddisfacente. Quindi ascoltare se quella situazione che stiamo provando, come ci fa sentire e cosa ci fa provare, in base sia alla nostra emotività rispetto a cosa dice il nostro raziocinio diamo vita così alla bussola emotiva.

Siamo essere unici non solo per la nostra singolarità, ma anche perché siamo fatti sia di emozioni che di raziocinio ed è fantastico. Tutto questo ha un prezzo, vivere la propria vita intensamente, essere i protagonisti della storia, prendersi le proprie responsabilità.

