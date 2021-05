La bava di lumaca, il segreto per tutte le pelli

Una linea di cosmetici a base di bava di lumaca

Siamo tutti costantemente alla ricerca del prodotto perfetto, quello che possa garantirci i risultati più evidenti e nel minor tempo possibile. Un mercato che pullula di prodotti dedicati alla cura del viso e del corpo, prodotti che promettono risultati miracolosi, prodotti eco-friendly, vegani, 100% naturali, bio.

Dalla voglia di creare dei cosmetici naturali e in grado di garantire ottimi risultati nel tempo, nasce nel settembre 2019 Argentea, linea di cosmetici siciliana.

L’ingrediente principale dei cosmetici Argentea è la bava di lumaca nota per le sue straordinarie proprietà.

L’Helix Aspersa, comunemente nota come chiocciola o lumaca, è sicuramente la più ricercata nel settore della cosmesi.

Grazie alla presenza dell’allantoina, del collagene, dell’elastina, dell’acido glicolico e delle vitamine A,C,E, la sua composizione è adatta ad ogni tipo di pelle.

I cosmetici Argentea, con la loro ricca composizione di sostanze attive, svolgono una funzione idratante e nutriente senza mai rendere grassa la pelle; stimolano la produzione di nuove proteine riparando i segni dell’età, riducendo i danni causati dai radicali liberi; aiutano la produzione di collagene ed elastina donando tono ed elasticità; uniformano il colorito grazie ad un’azione schiarente per miglioramenti visibili già dopo una settimana di utilizzo.

Una produzione tutta siciliana.

Dal reperimento della materia prima in un allevamento siciliano fino alla produzione dei cosmetici in uno stabilimento alle pendici dell’Etna. Ogni fase viene attentamente seguita e monitorata dai tre fondatori dell’azienda: Dario Aversa, general manager, Alessandra Condorelli, administration manager e Roberta Condorelli graphic designer.

Conoscere la propria pelle è importante, individuarne punti di forza e debolezza ancora di più. Per questo motivo Argentea ha ideato anche delle beauty routine pensate proprio per ognuna di noi. I prodotti della linea viso e corpo sono adatti a tutti i tipi di pelle, ma con un corretto utilizzo e combinati tra di loro possono aiutare a risolvere alcune problematiche specifiche come pelle secca, pelle grassa, inestetismi, smagliature, cellulite ecc…

I programmi di skin care prevedono fasi diverse a seconda delle necessità e anche del momento della giornata: idratazione e protezione, purificazione, cura, tonificazione, rimozione make up, detersione, esfoliazione, cura delle imperfezioni.

I prodotti Argentea sono attualmente disponibili presso alcuni rivenditori e centri estetici e a breve sarà disponibile l’e-commerce sul sito internet www.argenteaextract.com