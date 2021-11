La 34ª edizione del Premio Nino Martoglio: i vincitori

Domenica 28 novembre nella Sala Consiliare del Comune di Belpasso saranno assegnati i riconoscimenti per la trentaquattresima edizione del premio internazionale “Nino Martoglio”.

Ogni anno, dal 1986, scrittori giornalisti, intellettuali e artisti si aggiudicano il premio letterario “Nino Martoglio” per aver promosso e diffuso con le loro opere la cultura della nostra isola.

Il premio è pertanto dedicato alla memoria del più illustre cittadino di Belpasso, Nino Martoglio.

La trentaquattresima edizione del Premio Internazionale Martoglio va a: Roberto Andò per il romanzo “Il bambino nascosto”, per la sezione Letteratura e cinema. A Lia Pasqualino per “Il tempo dell’attesa”, sezione fotografia. A Gandolfo Cascio per “Dolci detti. Dante, la letteratura e i poeti”, sezione saggistica. A Francesca Ferro sezione teatro.

Una giuria composta da Sarah Zappulla Muscarà, Vicente Gonzàlez Martìn, Domenico Tempio, Daniele Motta, Maria Caruso, ha assegnato i premi ai vincitori.

I riconoscimenti saranno dunque consegnati domenica 28 novembre nella Sala Consiliare del Comune d Belpasso, paese natio del poeta e drammaturgo Nino Martoglio. Proprio quest’anno tra l’altro ricorre il centenario della scomparsa del poeta e drammaturgo a cui si deve la stagione aurea del teatro siciliano tra Otto e Novecento e il capolavoro del cinema muto “Sperduti nel buio”.

Fra i premiati dell’albo d’oro del “Premio Martoglio” promosso dal circolo Athena e dal Comune di Belpasso ricordiamo Andrea Camilleri, Giuseppe Bonaviri, Antonio Troiano, Geualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Simonetta Agnello Hornby, Silvano Grasso, Gianrico Carofiglio, Paolo Di Stefano e infine Massimo Gramellini.